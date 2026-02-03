أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة مأرب تموّل المحافظات بـ 36 ألف إسطوانة وتقر اجراءات صارمة قبيل شهر رمضان مأساة في ذمار.. وفاة تربوي بعد 14 يوماً على خروجه من سجون مليشيات الحوثي الحكومة اليمنية تتحدث عن تسهيلات في مجال انتاج وتصدير النفط الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قادمًا من الإتحاد ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة ليل كييف الأسود يعود من جديد.. صواريخ بوتين تمزّق الهدنة وتُشعل الجحيم في قلب الشتاء بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين واشنطن وطهران في إسطنبول لماذا نشعر بضيق التنفس أثناء الليل
أفادت مصادر أمنية وعسكرية يمنية بأن السلطات في العاصمة المؤقتة عدن أحبطت مؤخرًا محاولة اغتيال كانت تستهدف المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني وعددًا من القيادات السعودية، في عملية أمنيّة وصفت بأنها كانت في مراحلها النهائية قبل اكتشافها، وفقًا لمسؤولين أمنيين تحدثوا لصحيفة الأيام.
وأوضحت المصادر أن خلية يرجّح أنّها تابعة لجماعات مسلحة مرتبطة بجماعة الحوثي كانت تعمل على تنفيذ مخطط الاعتداء في عدن، وأن السلطات ضبطت عناصرها قبل الشروع في التنفيذ، بحسب التحقيقات الأولية. ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات السعودية أو اليمنية بشأن الواقعة، بينما امتنعت قيادات محلية في عدن عن تأكيد التفاصيل بشكل نهائي.
وقالت المصادر الأمنية إن الاستهداف المزعوم شمل أيضًا شخصيات سعودية أخرى تشغل مناصب تنسيقية وعسكرية في إطار جهود التحالف العربي في اليمن، ما جعل الخلية تحت المراقبة قبل تنفيذ أي عملية. ولم تُكشف حتى الآن معلومات إضافية عن دوافع الخلية أو هوية عناصرها، في ظل استمرار التحقيقات.