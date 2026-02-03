أجهزة الأمن تفشل مخططا حوثيا لاغتيال قيادات سعودية في مقدمتهم المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفادت مصادر أمنية وعسكرية يمنية بأن السلطات في العاصمة المؤقتة عدن أحبطت مؤخرًا محاولة اغتيال كانت تستهدف المستشار السعودي اللواء فلاح الشهراني وعددًا من القيادات السعودية، في عملية أمنيّة وصفت بأنها كانت في مراحلها النهائية قبل اكتشافها، وفقًا لمسؤولين أمنيين تحدثوا لصحيفة الأيام.

وأوضحت المصادر أن خلية يرجّح أنّها تابعة لجماعات مسلحة مرتبطة بجماعة الحوثي كانت تعمل على تنفيذ مخطط الاعتداء في عدن، وأن السلطات ضبطت عناصرها قبل الشروع في التنفيذ، بحسب التحقيقات الأولية. ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات السعودية أو اليمنية بشأن الواقعة، بينما امتنعت قيادات محلية في عدن عن تأكيد التفاصيل بشكل نهائي.

وقالت المصادر الأمنية إن الاستهداف المزعوم شمل أيضًا شخصيات سعودية أخرى تشغل مناصب تنسيقية وعسكرية في إطار جهود التحالف العربي في اليمن، ما جعل الخلية تحت المراقبة قبل تنفيذ أي عملية. ولم تُكشف حتى الآن معلومات إضافية عن دوافع الخلية أو هوية عناصرها، في ظل استمرار التحقيقات.