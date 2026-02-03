هاشم الأحمر وزيراً للدفاع.. تسريبات تكشف أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

سربت مصادر إعلامية غير مؤكدة، أسماء وزراء الحكومة اليمنية الجديدة المرتقب الإعلان عنها برئاسة الدكتور شائع الزنداني.

ونقل الإعلامي عبدالله دوبله، عن مصادر وصفها بالخاصة، ملامح التشكيلة شبه النهائية للحكومة اليمنية المرتقبة، حيث تضم عددًا من الأسماء الجديدة والمكررة المرشحة لتولي الحقائب الوزارية. على النحو التالي:

وزارة الخارجية: شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء (مرشح للاحتفاظ بالحقيبة).

وزارة الدفاع: هاشم الأحمر (مرشح أساسي)، إلى جانب طاهر العقيلي.

وزارة الداخلية: إبراهيم حيدان.

وزارة النقل: الدكتور عبد الله أبو حورية.

وزارة الصحة العامة والسكان: الدكتور قاسم بحيبح.

وزارة التجارة والصناعة: الدكتور محمد الأشول.

وزارة المالية: عبد الحكيم القباطي.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي: بدر باسلمة.

وزارة الإعلام: معمر الإرياني.

وزارة الثقافة والسياحة: مطيع دماج.

وزارة النفط والمعادن: شادي باصرة.

وزارة الثروة السمكية: سالم السقطري.

وزارة العدل: بدر العارضة.

وزارة الشباب والرياضة: سالم ثابت العولقي.

وقال المصدر إن هذه التشكيلة لا تزال في إطار الترشيحات شبه النهائية، بانتظار إقرارها رسميًا والإعلان عنها.

أما الصحفي فارس الحميري فقال إنه وقبل الإعلان الرسمي عن الحكومة، سيعقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا لإقرارها بشكل نهائي، وفي حال انعقاد المجلس خلال الساعات القادمة، فمن المرجح إعلان الحكومة يوم الخميس المقبل.

واشار الى انه جرى تعديل شكل الحكومة وقائمة المرشحين لأكثر من مرة، وكان آخر ما تم التوصل إليه، إلغاء فكرة استحداث نائبين لرئيس الحكومة، على أن يتم الاكتفاء بنائب واحد، أو تشكيل حكومة برئيس وزراء دون نائب.

وحتى مساء الإثنين، لم يتم التوافق بشكل نهائي على تسمية من سيتولى الحقائب السيادية الأربع (الخارجية، الداخلية، الدفاع، والمالية)، حيث لا تزال هناك أسماء بارزة مرشحة، دون حسمها بشكل نهائي، وفق الحميري.

مضيفًا: ''تم التوافق شبه كلي على تسمية الأشخاص الذين سيتولون معظم الحقائب الوزارية غير السيادية، وفقا لمعياري الكفاءة والمحاصصة''.