مأرب تموّل المحافظات بـ 36 ألف إسطوانة وتقر اجراءات صارمة قبيل شهر رمضان

أقرت الشركة اليمنية للغاز في مأرب، منع محطات تعبئة الغاز المنزلي من تخزين المادة لأكثر من 48 ساعة، مع تكليف لجان رقابية ميدانية لمتابعة التنفيذ، ومصادرة الكميات المخالفة، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المحطات المخالفة، في إطار مكافحة الاحتكار ومنع افتعال الأزمات.
كما أقرّت الشركة تشكيل غرفة عمليات في الإدارة العامة وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، لمتابعة المخالفات وضمان استقرار التموين، مشددة على تطبيق الجزاءات القانونية دون تسويف.
وأكد المدير العام التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط مضاعفة الجهود قبيل شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار تموين جميع المحافظات، بما فيها أرخبيل سقطرى بأكثر من 36 ألف أسطوانة، مع نشر الكميات المرسلة لكل محافظة دوريًا تعزيزًا للشفافية.