الحكومة اليمنية تتحدث عن تسهيلات في مجال انتاج وتصدير النفط

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
قال رئيس الوزراء شائع الزنداني إن حكومته ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستئناف نشاط الاستثمارات في مجال النفط، وتوسيعها، ومعالجة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في البلاد.

وجاءت تصريحات الزنداني خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، وفد شركة هنت النفطية برئاسة نائب المدير التنفيذي إيغور سالازار، حيث ناقش الجانبان إمكانية استئناف عمليات الشركة الاستثمارية والإنتاجية في اليمن، بحسب وكالة (سبأ).

وأضافت أن الزنداني أشار إلى فرص الشراكة المتاحة في مجال استكشاف وإنتاج النفط، مؤكداً دعم الحكومة لخطط الشركات الراغبة في العودة للعمل، خاصة في القطاعات التي وصفها بالواعدة

