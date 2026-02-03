مأساة في ذمار.. وفاة تربوي بعد 14 يوماً على خروجه من سجون مليشيات الحوثي الحكومة اليمنية تتحدث عن تسهيلات في مجال انتاج وتصدير النفط الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قادمًا من الإتحاد ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة ليل كييف الأسود يعود من جديد.. صواريخ بوتين تمزّق الهدنة وتُشعل الجحيم في قلب الشتاء بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين واشنطن وطهران في إسطنبول لماذا نشعر بضيق التنفس أثناء الليل غسيل الكلى طبيعيا- 9 وصفات منزلية قد تساعدك سبب انتفاخ البطن من أعلى- هل له دلالات خطيرة تعرف على طرق لزيادة فرص الحمل طبيعيا.. تعرف عليها
قال رئيس الوزراء شائع الزنداني إن حكومته ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لاستئناف نشاط الاستثمارات في مجال النفط، وتوسيعها، ومعالجة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في البلاد.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، وفد شركة هنت النفطية برئاسة نائب المدير التنفيذي إيغور سالازار، حيث ناقش الجانبان إمكانية استئناف عمليات الشركة الاستثمارية والإنتاجية في اليمن، بحسب وكالة (سبأ).
وأضافت أن الزنداني أشار إلى فرص الشراكة المتاحة في مجال استكشاف وإنتاج النفط، مؤكداً دعم الحكومة لخطط الشركات الراغبة في العودة للعمل، خاصة في القطاعات التي وصفها بالواعدة