الحكومة اليمنية تتحدث عن تسهيلات في مجال انتاج وتصدير النفط الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قادمًا من الإتحاد ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة ليل كييف الأسود يعود من جديد.. صواريخ بوتين تمزّق الهدنة وتُشعل الجحيم في قلب الشتاء بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين واشنطن وطهران في إسطنبول لماذا نشعر بضيق التنفس أثناء الليل غسيل الكلى طبيعيا- 9 وصفات منزلية قد تساعدك سبب انتفاخ البطن من أعلى- هل له دلالات خطيرة تعرف على طرق لزيادة فرص الحمل طبيعيا.. تعرف عليها استراتيجية جديدة لتسريع العبور وتقليل الضغط المروري على جسر الملك فهد بالسعودية
أعلن الهلال تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادماً من صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونشر حساب الهلال على منصة «إكس»، صورة للنجم الفرنسي بقميص الهلال، وعلق: «كريم في معقل الزعيم».
وكان نادي الاتحاد قد عرض على بنزيما تجديد عقده مقابل حقوق الصور فقط، بحسب تقارير صحفية، وهو ما أثار غضب اللاعب ودفعه إلى الانقطاع عن المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.
ومنذ انضمامه إلى الاتحاد عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، خاض بنزيما 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 54 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، كما تُوّج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.