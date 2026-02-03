آخر الاخبار

الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال قادمًا من الإتحاد

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 156

أعلن الهلال تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادماً من صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر حساب الهلال على منصة «إكس»، صورة للنجم الفرنسي بقميص الهلال، وعلق: «كريم في معقل الزعيم».

وكان نادي الاتحاد قد عرض على بنزيما تجديد عقده مقابل حقوق الصور فقط، بحسب تقارير صحفية، وهو ما أثار غضب اللاعب ودفعه إلى الانقطاع عن المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، خاض بنزيما 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 54 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، كما تُوّج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.

