ضربة موجعة لروسيا.. اتفاق أمريكي-هندي يُسقط النفط الروسي ويشعل حرب الطاقة

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تحول خطير يُنذر بإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري واسع مع الهند، يتضمن قرارات مفصلية أبرزها وقف نيودلهي استيراد النفط الروسي، في خطوة وُصفت بأنها صفعة قاسية لموسكو في واحد من أهم مصادر دخلها.

وقال ترمب إن الاتفاق جاء عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأسفر عن تفاهمات شاملة في ملفات الطاقة والتجارة، تقضي بتحول الهند بعيدًا عن الخام الروسي، مقابل الاعتماد على النفط الأمريكي، مع بحث إدراج النفط الفنزويلي ضمن البدائل المطروحة.

واشنطن تدخل بثقلها وموسكو تدفع الثمن وبحسب ترمب، وافقت الهند على زيادة مشترياتها من النفط الأمريكي، في خطوة اعتُبرت تغييرًا استراتيجيًا خطيرًا يضرب النفوذ الروسي في الأسواق الآسيوية، ويمنح واشنطن نفوذًا أكبر في سوق الطاقة العالمي.

تخفيض الرسوم وصفقة بنصف تريليون دولار وفي المقابل، أعلنت واشنطن خفض الرسوم الجمركية على الواردات الهندية من 25% إلى 18%، فيما تعهدت الهند بإلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية، ما يفتح الباب أمام صفقة تجارية تتجاوز 500 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق لا يقتصر على التجارة فحسب، بل يمثل تصعيدًا اقتصاديًا مباشرًا في الصراع الدولي على الطاقة، مع توقعات بتداعيات واسعة على أسعار النفط والتحالفات الاقتصادية العالمية.