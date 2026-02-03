بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين واشنطن وطهران في إسطنبول

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تتجه الأنظار إلى إسطنبول حيث قد يعقد لقاء دبلوماسي رفيع يوم الجمعة المقبل بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لإحياء المفاوضات النووية.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لشبكة CNN، تأتي هذه المحادثات وسط سعي حثيث لتجنب تصعيد عسكري في المنطقة.

وقالت المصادر المطلعة إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، قد يجتمعان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة التركية.

كما يُتوقع مشاركة وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية بينها مصر وعُمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، في مسعى لدعم الوساطة الإقليمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللقاء سيعقد بشكل مباشر أو عبر قنوات غير مباشرة، في وقت تضغط فيه واشنطن لاعتماد الحوار المباشر مع طهران.

ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء حتى الآن.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل تزايد التوترات، إذ نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية في المنطقة تحسبا لأي تصعيد، بينما أعرب الرئيس ترامب مؤخرا عن تفاؤله بمسار المفاوضات، مؤكدا أن إيران "تتحاور معنا بجدية".

من جانبه، أعرب عراقجي لشبكة CNN عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، حذّرت المصادر من أن الاجتماع قد يواجه عراقيل تؤدي إلى تأجيله أو إلغائه.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات النووية بين الجانبين توقفت العام الماضي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.