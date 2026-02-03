بمشاركة عربية وإسلامية.. محادثات نووية بين واشنطن وطهران في إسطنبول لماذا نشعر بضيق التنفس أثناء الليل غسيل الكلى طبيعيا- 9 وصفات منزلية قد تساعدك سبب انتفاخ البطن من أعلى- هل له دلالات خطيرة تعرف على طرق لزيادة فرص الحمل طبيعيا.. تعرف عليها استراتيجية جديدة لتسريع العبور وتقليل الضغط المروري على جسر الملك فهد بالسعودية من إخفاق الكؤوس إلى حلم الكاراباو… ريال مدريد يحدد أولوياته في الوسط ديربي لندن يشتعل من جديد: أرسنال وتشيلسي وجهاً لوجه في قمة الكاراباو … تاريخ ناري يسبق قمة الإمارات اغتيال شيخ قبلي كبير في محافظة البيضاء على يد مسلح حوثي الحكومة اليمنية تتجه لإعادة تقييم علاقتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة
قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بضيق في التنفس أثناء الليل، مما يثير القلق والتوتر خاصة إذا استمر هذا العرض فترة طويلة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب ضيق التنفس أثناء الليل وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".
ما هي الأعراض المصاحبة لضيق التنفس أثناء الليل؟
يوجد العديد من الأعراض التي تصاحب ضيق التنفس أثناء الليل من بينها:
-ألم أو ضيق الصدر.
-السعال.-الصفير.
ما هي أسباب ضيق التنفس أثناء الليل؟
هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بضيق التنفس من بينها:
-تراكم السوائل حول الرئتين، مما يصعب التنفس.
-ارتفاع ضغط الدم الرئوي.
-الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.
-السمنة.
-الوذمة الرئوية.
-الالتهاب الرئوي.
-شلل الحجاب الحاجز.
ما هي أسباب الشعور بضعف التنفس ليلًا؟
أوضح الدكتور أحمد عبد الحفيظ، استشاري الأمراض الصدرية والحساسية، أن أشهر أسباب ضيق التنفس أثناء الليل هو انخفاض هرمون الكورتيزول ليلًا وارتفاعه صباحًا، وبالتالي تزداد أعراض التهابات الجسم بشكل كبير.
هل يمكن علاج ضيق التنفس أثناء الليل؟
عادة ما يتم علاج ضيق التنفس أثناء الليل من خلال التعرف على السبب الرئيسي وعلاجه وذلك تحت إشراف طبي متخصص وذلك للحد من فرص التعرض لأي مضاعفات مزعجة.بالإضافة إلى ذلك يجب الانتباه جيدًا لأكسدة الدم أو التوتر الزائد عن المعدل الطبيعي وذلك لتجنب أي مضاعفات صحية