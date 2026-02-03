غسيل الكلى طبيعيا- 9 وصفات منزلية قد تساعدك

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

غسيل الكلى طبيعيا. يمكنك تنقية الدم من السموم في منزلك بالاعتماد على مجموعة من الوصفات.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل الوصفات المنزلية لتنقية الدم من السموم، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هو أفضل علاج لطرد السموم من الجسم؟

1- غسيل الكلى طبيعيا بماء الليمون

غسيل الكلى طبيعيا يستدعي الاهتمام بشرب ماء الليمون الدافئ على الريق، لأن طبيعته الحمضية تساعد على تعديل مستوى الرقم الهيدروجيني في الجسم، مما يساهم في تنقية الدم من السموم.

2- غسيل الكلى طبيعيا بخل التفاح وبيكربونات الصوديوم

غسل الكلى طبيعيا يستوجب تناول مشروب خل التفاح الممزوج ببيكربونات الصوديوم، لأن هذا الخليط يساعد على تنقية الدم من السموم، خاصةً حمض اليوريك.ولتحضير هذا المشروب، ضع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع نصف ملعقة من صودا الخبز في كوب فارغ.وبعدما تختفي الفقاعات الناتجة عن تفاعل بيكربونات الصوديوم مع خل التفاح، أضف الماء واشربه على الفور.

3- غسيل الكلى طبيعيا بالريحان

غسيل الكلى طبيعيا يحتاج أن تواظب على إضافة من 5 إلى 6 أوراق من الريحان المقدس بعد الطحن إلى الطعام، لأنه من الأعشاب التي تساعد على تنقية الدم من السموم.

وهناك طريقة أخرى لتنقية الدم من السموم باستخدام الريحان وهي نقع من 6 إلى 8 أوراق منه في كوب من الماء الساخن.

4- غسيل الكلى طبيعيا بالكركمغسيل الكلى طبيعيا يستدعي الاهتمام بإدراج الكركم في النظام الغذائي اليومي، لأن مادة الكركمين المتوفرة به تنقي الجسم من السموم، بالإضافة إلى إنتاج كريات الدم الحمراء.

ولضمان تنقية الدم من السموم باستخدام الكركم، يُنصح بإضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب من الحليب الدافئ.

5- غسيل الكلى طبيعيا بالماء

غسيل الكلى طبيعيا يتطلب أن تشرب كمية وفيرة من الماء، لأنه المياه تنقي الدم من السموم عبر البول وتحسن وظائف الأعضاء الحيوية.

6- غسيل الكلى طبيعيا بالتوت

غسيل الكلى طبيعيا لكي يتحقق، لا بد من تناول التوت بانتظام، لأنه من أفضل الفواكه التي تنقي الدم من السموم، فضلًا عن فعاليته في منع نمو الخلايا السرطانية في الكبد.

7- غسيل الكلى طبيعيا بالبروكلي

غسيل الكلى طبيعيا يتطلب الاهتمام بتناول البروكلي، لأنه فعال في تنقية الدم من السموم، علاوة على محتواه العالي من فيتامين سي والكالسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور.

8- غسيل الكلى طبيعيا بالبنجر

غسيل الكلى طبيعيا ينجح، إذا كنت معتادًا على تناول البنجر، لأنه ينقي الدم من السموم بكفاءة عالية، كما يحتوي على النترات والعديد من مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

9- غسيل الكلى بالسكر البني

غسيل الكلى طبيعيا يشترط تجنب السكر الأبيض، واستبداله بالسكر البني غير المكرر، لأن الأخير مفيد في تنقية الجسم من السموم، علاوة على فعاليته الكبيرة في إزالة الدم المتخثر من الأوعية والشرايين