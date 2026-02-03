سبب انتفاخ البطن من أعلى- هل له دلالات خطيرة

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 67

انتفاخ البطن من أعلى مشكلة شائعة بين الكثير من الأشخاص، ويختلف علاجه من مريض لآخر حسب سببه.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب انتفاخ البطن من أعلى، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

ما هي أسباب انتفاخ البطن من أعلى؟يوضح الدكتور شريف حتة أن انتفاخ أعلى البطن غالبًا ما يكون مرتبطًا بالمعدة، وليس القولون كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن طبيعة الطعام وطريقة الأكل تلعب دورًا أساسيًا في ظهوره.

ويشير استشاري الصحة العامة والطب الوقائي إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل:

1- عسر الهضميحدث نتيجة بطء تفريغ المعدة، ما يؤدي إلى تراكم الطعام والغازات والشعور بالامتلاء والانتفاخ أعلى البطن.

2- التهام الطعام بسرعةالأكل السريع يؤدي إلى ابتلاع كميات كبيرة من الهواء، ما يسبب انتفاخ المعدة مباشرة بعد الأكل.

3- ارتجاع المريءقد يصاحب الارتجاع شعور بالضغط أو الانتفاخ أعلى البطن مع حرقة أو تجشؤ متكرر.

4- الإكثار من المشروبات الغازيةالمشروبات الغازية تملأ المعدة بالغازات، ما يسبب انتفاخًا واضحًا في الجزء العلوي من البطن.

5- القلق والتوتريوضح الدكتور أن التوتر يؤثر بشكل مباشر على حركة المعدة، وقد يسبب انتفاخًا وألمًا أعلى البطن حتى دون تناول كميات كبيرة من الطعام.

6- عدم تحمل بعض الأطعمةمثل اللاكتوز أو الأطعمة الدسمة، ما يؤدي إلى انتفاخ المعدة بعد تناولها مباشرة.

متى يكون انتفاخ أعلى البطن مقلقًا؟

يحذر الدكتور شريف حتة من تجاهل الانتفاخ إذا صاحبه:

ألم شديد أو مستمر.

قيء متكرر أو غثيان مستمر.

فقدان وزن غير مبرر.

صعوبة في البلع أو الشعور بالشبع السريع جدًا.

استمرار الانتفاخ لفترات طويلة دون تحسن.

وفي هذه الحالات، يجب إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على المعدة والجهاز الهضمي.

كيف يمكن تقليل انتفاخ البطن من أعلى؟

ينصح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي بعدد من الخطوات، أبرزها:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تقليل المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

تقليل التوتر والضغط العصبي.

تجربة تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة على مدار اليوم.