تعرف على طرق لزيادة فرص الحمل طبيعيا.. تعرف عليها

الثلاثاء 03 فبراير-شباط 2026

ترغب بعض النساء في زيادة فرص الحمل بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مصادر خارجية أو عوامل قد تعطي نتائج عكسية، مما يستوجب الانتظام على هذه الطرق للحصول على أفضل النتائج والحمل بشكل طبيعي وسليم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز طرق زيادة فرص الحمل بشكل طبيعي وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

ما هي الطرق الطبيعية لحدوث حمل؟

1- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدةقد تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة في الجسم، التي يمكن أن تضر بالحيوانات المنوية والبويضات، وبالتالي يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة.

2- تناول أحماض أوميجا 3يساعد تناول أحماض أوميجا 3 باعتدال في زيادة الخصوبة بشكل كبير وتحسين الصحة العامة، حيث يوجد بكميات جيدة في الأسماك الدهنية وبذور الكتان وبذور الشيا وعين الجمل، كما يمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية.

3- الحد من الكربوهيدراتيجب أن يحرص الأشخاص على تناول كمية قليلة من الكربوهيدرات لا تتجاوز 45٪؜ خاصة للنساء اللاتي تعاني من تكيسات المبايض، وذلك لأن الإفراط في تناول الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لذلك يجب تناولها باعتدال.

4- ممارسة الرياضةتلعب ممارسة الرياضة دورًا كبيرًا في زيادة الخصوبة سواء للرجال أو النساء وخاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث تساعد الرياضة في سهولة فقدان الوزن وتعزيز الخصوبة ولكن يجب الحرص على ممارستها باعتدال.

5- الاسترخاءقد يتسبب التوتر والقلق في التأثير سلبًا على الخصوبة، لذلك يجب الحرص على تقليل التوتر قدر الإمكان من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل واليوجا لتجنب أي تأثيرات على الصحة العامة.

ما هي العادات الصحية للحصول على حمل؟

أوضح الدكتور أحمد جمال، مدرس واستشاري أمراض النساء والتوليد، أن العادات اليومية تلعب دورًا كبيرًا في الحصول على حمل حيث يفضل اتباع نظام غذائي صحي، تجنب التدخين، ممارسة الرياضة بانتظام، متابعة مخزون المبيض على فترات تحت إشراف طبي متخصص.