من إخفاق الكؤوس إلى حلم الكاراباو… ريال مدريد يحدد أولوياته في الوسط

في خضم الترقب الشديد للموسم الكروي القادم، أشارت تقارير إعلامية حديثة إلى أن نادي ريال مدريد قد اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن أولى أولوياته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك سعيًا لطي صفحة موسم مليء بالتحديات والإخفاقات.
لقد مر "الملكي" بفترة عصيبة هذا الموسم، حيث اهتزت نتائجه بخروجه المبكر من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي، وخسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 3-2. وحتى بعد رحيل المدرب تشابي ألونسو وتولي ألفارو أربيلوا المسؤولية، لم تتحسن الأوضاع، إذ مُني الفريق بهزيمة ثقيلة أمام بنفيكا برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مما أجبره على خوض مرحلة الملحق المصيرية.
تُعتبر منطقة خط الوسط إحدى النقاط التي أظهرت ضعفًا واضحًا هذا الموسم، حيث لم يتمكن النادي من سد الفراغ الذي تركه رحيل النجم المخضرم لوكا مودريتش إلى ميلان بالشكل الذي يرضي طموحات الجماهير والإدارة.
وفي هذا السياق، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد يضع نصب عينيه التعاقد مع النجم الشاب كايت سميث، لاعب نادي ألكمار، الذي أصبح الهدف المفضل لتعزيز مركز المحور في الموسم القادم. وقد أرسل النادي بالفعل كشافة لمتابعة أداء اللاعب الشاب خلال الأسابيع الماضية، وتفيد التقارير أن الملاحظات التي وصلت كانت إيجابية للغاية بشأن قدراته.
ووفقًا للشبكة، فإن كشاف ريال مدريد المخضرم، جوني كالافات، تابع سميث عدة مرات وقدم تقييمات مشجعة للغاية عن الدولي الهولندي. ورغم أن اللاعب كان مرتبطًا بالانتقال إلى "الميرنجي" في صيف العام الماضي، يبدو أن هذه المرة قد تكون حاسمة، حيث يُتوقع أن يطلب ألكمار ما لا يقل عن 50 مليون يورو للسماح برحيل جوهرته الشابة.