ديربي لندن يشتعل من جديد: أرسنال وتشيلسي وجهاً لوجه في قمة الكاراباو … تاريخ ناري يسبق قمة الإمارات

تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي يزخر باللحظات الدرامية المشتعلة، وهذا التاريخ يعود للواجهة قبل القمة المرتقبة بين الفريقين مساء الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو) لموسم 2025-2026 على ملعب الإمارات.

المباراة الحاسمة ستنطلق في العاشرة مساء الثلاثاء 3 فبراير. يمتلك أرسنال الأفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت منتصف يناير الماضي بنتيجة 3-2. الجدير بالذكر أن أرسنال تأهل لنصف النهائي بعد تخطي كريستال بالاس بركلات الترجيح، بينما صعد تشيلسي بتغلبه على كارديف بثلاثة أهداف مقابل هدف. الفائز من مجموع المباراتين سيواجه المنتصر من مواجهة نيوكاسل ومانشستر سيتي في نهائي البطولة.

قبل هذا اللقاء، نستعرض خمسة من أبرز وأقوى الصدامات التي جمعت "المدفعجية" و"البلوز" عبر السنوات، والتي شكلت هوية ديربي لندن المثير.

أبرز هذه اللحظات كانت في مارس 2014، عندما تحولت المباراة رقم 1000 للمدرب أرسين فينجر إلى كابوس حقيقي بخسارة ثقيلة 6-0 أمام تشيلسي، وشهدت المباراة طردًا مثيرًا للجدل للاعب كيران جيبس، مما زاد من حدة التوتر بين فينجر وجوزيه مورينيو الذي علق بسخرية لاذعة.

وفي أكتوبر 2014، تجدد توتر العلاقة بين المدربين بوقوع مشادة عنيفة على خط التماس إثر تدخل قوي من جاري كاهيل ضد أليكسيس سانشيز، وانتهت تلك المواجهة بفوز تشيلسي 2-0. أما في 2017، فقد شهد فبراير هدفًا أسطوريًا لإيدن هازارد بدأ من وسط الملعب، متجاوزًا المدافعين قبل أن يسجل في شباك بيتر تشيك، ليقود البلوز للفوز 3-1 والصدارة بفارق 12 نقطة.

على صعيد الألقاب، كان نهائي الدوري الأوروبي 2019 في باكو محطة سعيدة لتشيلسي، حيث حققوا اللقب برباعية مقابل هدف، وشهدت المباراة تألق هازارد الذي سجل هدفين في آخر ظهور له مع النادي قبل رحيله. أما آخر المواجهات المثيرة فكانت في أبريل 2022، عندما نجح إيدي نكيتياه في تسجيل ثنائية، وأضاف بوكايو ساكا ركلة جزاء قاتلة، ليحقق أرسنال فوزًا مثيرًا 4-2 ويكسر سلسلة من الهزائم المتتالية أمام تشيلسي.