اغتيال شيخ قبلي كبير في محافظة البيضاء على يد مسلح حوثي

قالت مصادر محلية إن مسلحا حوثيا اغتال الشيخ حزام العجي المنصوري أحد مشايخ محافظة البيضاء وسط اليمن في حادثة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط القبلية والشعبية بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن المسلح، وهو من أبناء القبيلة نفسها ويدعى حسان قردع، ألقى قنبلة في ساحة المسجد أثناء وجود الشيخ بداخله. وبعد الانفجار، هرع الشيخ المنصوري إلى ساحة المسجد، ليباغته الجاني بإطلاق وابل من النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت المصادر أن المسلح، الذي ينتمي إلى قبيلة الشيخ المنصوري ذاتها، يُعد أحد عناصر مليشيا الحوثي، وشارك في دوراتها وأنشطتها الثقافية.

وبحسب شخصيات اجتماعية في البيضاء، كان الشيخ المنصوري معروفًا بدوره الاجتماعي والقبلي، ومساعيه في حل النزاعات المحلية، ما جعل اغتياله صدمة لأبناء المنطقة ومصدر قلق من تداعيات أمنية محتملة.

وطالبت قيادات قبلية وسكان محليون بتحرك عاجل لتقديم الجناة إلى العدالة.

وتشهد محافظة البيضاء، شأنها شأن عدد من المناطق اليمنية، تصاعدًا في أعمال العنف والاغتيالات، في ظل النزاع المستمر وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.