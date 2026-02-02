استراتيجية جديدة لتسريع العبور وتقليل الضغط المروري على جسر الملك فهد بالسعودية من إخفاق الكؤوس إلى حلم الكاراباو… ريال مدريد يحدد أولوياته في الوسط ديربي لندن يشتعل من جديد: أرسنال وتشيلسي وجهاً لوجه في قمة الكاراباو … تاريخ ناري يسبق قمة الإمارات اغتيال شيخ قبلي كبير في محافظة البيضاء على يد مسلح حوثي الحكومة اليمنية تتجه لإعادة تقييم علاقتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة حشود قبيلة أرحب تنتزع حرية أبنائها من سجون المليشيا الحوثية.. بعد عام من الاعتقال التعسفي أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ بعد صعود غير مسبوق عالميًا ''الأسعار الآن في صنعاء وعدن'' الحكومة تكشف عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون ومرتزقة أجانب في اليمن بيان للرئاسة يكتفي بشرح ما قام به الحوثيون بخصوص منع هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا صحيفة سعودية تكشف تفاصيل صادمة عن تنسيق سري بين أبوظبي و الحوثيين أدى لتصفية جنرالات الجيش اليمني أبرزهم جواس والشدادي
قالت مصادر محلية إن مسلحا حوثيا اغتال الشيخ حزام العجي المنصوري أحد مشايخ محافظة البيضاء وسط اليمن في حادثة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط القبلية والشعبية بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن المسلح، وهو من أبناء القبيلة نفسها ويدعى حسان قردع، ألقى قنبلة في ساحة المسجد أثناء وجود الشيخ بداخله. وبعد الانفجار، هرع الشيخ المنصوري إلى ساحة المسجد، ليباغته الجاني بإطلاق وابل من النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوضحت المصادر أن المسلح، الذي ينتمي إلى قبيلة الشيخ المنصوري ذاتها، يُعد أحد عناصر مليشيا الحوثي، وشارك في دوراتها وأنشطتها الثقافية.
وبحسب شخصيات اجتماعية في البيضاء، كان الشيخ المنصوري معروفًا بدوره الاجتماعي والقبلي، ومساعيه في حل النزاعات المحلية، ما جعل اغتياله صدمة لأبناء المنطقة ومصدر قلق من تداعيات أمنية محتملة.
وطالبت قيادات قبلية وسكان محليون بتحرك عاجل لتقديم الجناة إلى العدالة.
وتشهد محافظة البيضاء، شأنها شأن عدد من المناطق اليمنية، تصاعدًا في أعمال العنف والاغتيالات، في ظل النزاع المستمر وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.