الحكومة اليمنية تتجه لإعادة تقييم علاقتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، الاثنين، إن حكومته تعتزم إعادة تقييم علاقاتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى مواءمة الدعم الدولي مع أولويات الحكومة والإصلاحات المؤسسية.

وجاءت تصريحات الزنداني خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى اليمن زينة علي أحمد، حيث ناقش الجانبان مستقبل الشراكة بين الحكومة والبرنامج الأممي، بما يواكب التوجه العام لأولويات الحكومة، وإسناد جهودها في الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد وإصلاح نظام التقاعد، ومواصلة برنامج الإصلاحات الشامل.

وأضاف الزنداني أن الحكومة تسعى إلى ربط الدعم الدولي بنتائج قابلة للقياس، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومؤسسية في ظل استمرار الحرب والانقسام.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وربط الدعم الدولي بنتائج قابلة للقياس تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، مشدداً على أن الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد يمثلان ركيزتين أساسيتين في أولويات الحكومة.

بدورها، قالت المسؤولة الأممية إن البرنامج ملتزم بدعم أولويات الحكومة اليمنية في مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي.