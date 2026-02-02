حشود قبيلة أرحب تنتزع حرية أبنائها من سجون المليشيا الحوثية..  بعد عام من الاعتقال التعسفي

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت مصادر محلية إن حشودًا قبلية من قبيلة أرحب دفعت مليشيا الحوثي إلى الإفراج عن ثلاثة محتجزين من أبناء القبيلة، بعد نحو عام من احتجازهم في صنعاء دون توجيه تهم رسمية.

وأفادت المصادر بأن مئات من أبناء قبيلة بني علي–أرحب احتشدوا، خلال اليومين الماضية ، في ميدان السبعين بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن محمد صالح مونس، وعلي مسعد السنينة، وسلطان مسعد السنينة، الذين قالت إنهم احتُجزوا تعسفيًا وظلوا قيد الاحتجاز طوال عام.

وأضافت أن التحرك القبلي جاء ضمن ضغوط اجتماعية متزايدة لإنهاء القضية، مع تدخل وجهاء محليين لاحتواء التوتر.

وبحسب المصادر، لوّح المحتجون بتوسيع تحركاتهم، بما في ذلك إقامة اعتصام مفتوح، الأمر الذي دفع الجماعة إلى الاستجابة للمطالب والإفراج عن المحتجزين.