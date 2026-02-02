اغتيال شيخ قبلي كبير في محافظة البيضاء على يد مسلح حوثي الحكومة اليمنية تتجه لإعادة تقييم علاقتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة حشود قبيلة أرحب تنتزع حرية أبنائها من سجون المليشيا الحوثية.. بعد عام من الاعتقال التعسفي أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ بعد صعود غير مسبوق عالميًا ''الأسعار الآن في صنعاء وعدن'' الحكومة تكشف عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون ومرتزقة أجانب في اليمن بيان للرئاسة يكتفي بشرح ما قام به الحوثيون بخصوص منع هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا صحيفة سعودية تكشف تفاصيل صادمة عن تنسيق سري بين أبوظبي و الحوثيين أدى لتصفية جنرالات الجيش اليمني أبرزهم جواس والشدادي تنسيق سري بين أبوظبي والحوثيين لتصفية قيادات عسكرية يمنية بارزة رسمياً... إعادة تشغيل معبر رفح لدخول وخروج سكان غزة إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد وبارز من حزب الله جنوب لبنان.. تفاصيل
قالت مصادر محلية إن حشودًا قبلية من قبيلة أرحب دفعت مليشيا الحوثي إلى الإفراج عن ثلاثة محتجزين من أبناء القبيلة، بعد نحو عام من احتجازهم في صنعاء دون توجيه تهم رسمية.
وأفادت المصادر بأن مئات من أبناء قبيلة بني علي–أرحب احتشدوا، خلال اليومين الماضية ، في ميدان السبعين بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن محمد صالح مونس، وعلي مسعد السنينة، وسلطان مسعد السنينة، الذين قالت إنهم احتُجزوا تعسفيًا وظلوا قيد الاحتجاز طوال عام.
وأضافت أن التحرك القبلي جاء ضمن ضغوط اجتماعية متزايدة لإنهاء القضية، مع تدخل وجهاء محليين لاحتواء التوتر.
وبحسب المصادر، لوّح المحتجون بتوسيع تحركاتهم، بما في ذلك إقامة اعتصام مفتوح، الأمر الذي دفع الجماعة إلى الاستجابة للمطالب والإفراج عن المحتجزين.