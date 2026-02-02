أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ بعد صعود غير مسبوق عالميًا ''الأسعار الآن في صنعاء وعدن'' الحكومة تكشف عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون ومرتزقة أجانب في اليمن بيان للرئاسة يكتفي بشرح ما قام به الحوثيون بخصوص منع هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا صحيفة سعودية تكشف تفاصيل صادمة عن تنسيق سري بين أبوظبي و الحوثيين أدى لتصفية جنرالات الجيش اليمني أبرزهم جواس والشدادي تنسيق سري بين أبوظبي والحوثيين لتصفية قيادات عسكرية يمنية بارزة رسمياً... إعادة تشغيل معبر رفح لدخول وخروج سكان غزة إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد وبارز من حزب الله جنوب لبنان.. تفاصيل البيتكوين .. هبوط هو الأدنى منذ أبريل 2025 الذهب والفضة يواصلان التراجع الحاد مع مطلع الأسبوع وسط موجة جني أرباح وتقلبات الأسواق بالأسماء والأسعار.. أشهر أدوية القولون
أسعار الذهب في صنعاء
الإثنين - 02/02/2026
جنيه الذهب
شراء = 570,000 ريال
بيع = 575,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 65,000 ريال
بيع = 73,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,636,300 ريال
بيع = 1,700,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 204,000 ريال
بيع = 225,300 ريال