آخر الاخبار

أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ بعد صعود غير مسبوق عالميًا ''الأسعار الآن في صنعاء وعدن'' الحكومة تكشف عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون ومرتزقة أجانب في اليمن بيان للرئاسة يكتفي بشرح ما قام به الحوثيون بخصوص منع هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا صحيفة سعودية تكشف تفاصيل صادمة عن تنسيق سري بين أبوظبي و الحوثيين أدى لتصفية جنرالات الجيش اليمني أبرزهم جواس والشدادي تنسيق سري بين أبوظبي والحوثيين لتصفية قيادات عسكرية يمنية بارزة رسمياً... إعادة تشغيل معبر رفح لدخول وخروج سكان غزة إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد وبارز من حزب الله جنوب لبنان.. تفاصيل البيتكوين .. هبوط هو الأدنى منذ أبريل 2025 الذهب والفضة يواصلان التراجع الحاد مع مطلع الأسبوع وسط موجة جني أرباح وتقلبات الأسواق بالأسماء والأسعار.. أشهر أدوية القولون

أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ بعد صعود غير مسبوق عالميًا ''الأسعار الآن في صنعاء وعدن''

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 187

أسعار الذهب في صنعاء

الإثنين - 02/02/2026

 جنيه الذهب

شراء = 570,000 ريال 

بيع = 575,000 ريال   

 جرام عيار 21

شراء = 65,000 ريال   

بيع = 73,000 ريال     

 أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,636,300 ريال  

بيع = 1,700,000 ريال     

جرام عيار 21

شراء = 204,000 ريال   

بيع = 225,300 ريال       

إقراء أيضاً
البيتكوين .. هبوط هو الأدنى منذ أبريل 2025
الذهب والفضة يواصلان التراجع الحاد مع مطلع الأسبوع وسط موجة جني أرباح وتقلبات ال
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 1 فبراير 2026
الذهب يواصل التراجع.. الأسعار الآن في صنعاء وعدن
الذهب يتكبد أكبر خسارة يومية منذ 1983 والفضة تهوي بأكثر من30%
قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول