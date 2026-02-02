بيان للرئاسة يكتفي بشرح ما قام به الحوثيون بخصوص منع هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 270

اكتفى مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، بشرح وتوصيف ما أقدم عليه الحوثيون، بمنعهم طائرة الخطوط الجوية اليمنية من الهبوط بمطار المخا بمحافظة تعز.

وقال المصدر، إن ما جرى في مطار المخا ليست حادثة طارئة، بل امتداد لسجل المليشيات الحوثية الاسود في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني، من استهداف مطار عدن، ومنشآت تصدير النفط، إلى تهديد الموانئ، والملاحة البحرية، في سلوك يعكس ارتباطها العضوي بالمشروع الإيراني التخريبي لزعزعة أمن اليمن والمنطقة.

واضاف ان إقدام مليشيات الحوثي على منع هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من مدينة جدة في أولى الرحلات المدنية المجدولة إلى مطار المخا الدولي، يمثل عملاً إرهابيا مكتمل الاركان، وتهديدا مباشراً لسيادة الدولة، وانتهاكا صريحا لحقوق المدنيين.

وأكد أن تعطيل الرحلات المدنية ومنع مئات المرضى والنساء والأطفال من السفر، يكشف مجدداً الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيات التي دأبت على استهداف المطارات والموانئ وخطوط الملاحة، وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية.

وأكد المصدر التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها، ومواصلة العمل على تشغيل كامل منافذها السيادية، ومحاسبة كل من يعرقل الخدمات العامة أو يهدد سلامة المدنيين

واعتبر هذا التهديد الإرهابي يؤكد الحاجة الى تسريع جهود استعادة مؤسسات الدولة، ذلك ان استقرار البلاد، وتأمين مصالحها العليا لن يتحقق تحت أي ظرف، طالما ظلت هذه المليشيات الحوثية، وداعميها مغتصبة لمؤسسات الدولة، وحقها الحصري بامتلاك السلاح، وقراري السلم والحرب.

ودعا المجتمع الدولي، ومنظمة الطيران المدني، وكافة الهيئات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في توثيق هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات رادعة لحماية الملاحة الجوية، باعتبار المطارات المدنية مرافق إنسانية محمية بموجب القانون الدولي.

يأتي ذلك وسط انتقادات للحكومة اليمنية، بسبب بقاء الحوثي متحكمًا بمركز الملاحة الجوية، حيث تأخذ أي طائرة تدخل الأجواء اليمنية، الإذن من برج صنعاء المتحكم بحركة الطيران في عموم البلاد.