إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد وبارز من حزب الله جنوب لبنان.. تفاصيل

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات
 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل مسؤول هندسي بارز في «حزب الله» خلال غارة نفذها في جنوب لبنان، في تصعيد جديد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل هو علي داوود عميش، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع في الدائرة الهندسية التابعة للحزب، متهماً إياه بالضلوع في محاولات إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية في منطقة الدوير جنوب البلاد، والعمل على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأضافت تل أبيب أن هذه الأنشطة تمثل، بحسب وصفها، خرقاً للتفاهمات الأمنية القائمة بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن ما تسميه «إحباط تهديدات أمنية مباشرة».

ويأتي هذا التطور في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والذي نص على نزع سلاح «حزب الله»، وهي مهمة أوكلت إلى الجيش اللبناني مع انتهاء المهلة المحددة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتهم إسرائيل الحزب بمواصلة إعادة التنظيم والتسلح، في حين تشير إحصاءات رسمية لبنانية إلى مقتل أكثر من 300 شخص جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 100 من الضحايا كانوا من المدنيين.

