البيتكوين .. هبوط هو الأدنى منذ أبريل 2025

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

انخفض سعر البيتكوين لأقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أبريل 2025، وفقا لبيانات منصة "Binance".

وأشارت البيانات إلى أنه في تمام الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين 74,859.9 دولارًا أمريكيًا (بانخفاض قدره 4.89%).

وبحلول الساعة 6:35 صباحًا بتوقيت موسكو، تباطأ انخفاض سعر البيتكوين، حيث تم تداوله عند 74,865 دولارًا أمريكيًا (بانخفاض قدره 4.88%).

يذكر أن منصة "بينانس"، تعد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول