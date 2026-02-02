إسرائيل تعلن مقتل قيادي جديد وبارز من حزب الله جنوب لبنان.. تفاصيل البيتكوين .. هبوط هو الأدنى منذ أبريل 2025 الذهب والفضة يواصلان التراجع الحاد مع مطلع الأسبوع وسط موجة جني أرباح وتقلبات الأسواق بالأسماء والأسعار.. أشهر أدوية القولون وصفة طبيعية للتخلص من آلام أعلى الظهر متى يكون ألم الدورة الشهرية خطير؟ متى تقلق من لون البول؟ – طبيب يجيب رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام: الاعتداءات على الإعلام ممنهجة والتحريض المناطقي يقف وراء استهداف الصحافة في عدن بيان للحكومة اليمنية حول منع هبوط أول رحلة جوية بين مطاري المخا وجدة.. ماذا قالت؟ ديوكوفيتش يخسر النهائي… وألكاراز يكتب التاريخ في ملبورن
انخفض سعر البيتكوين لأقل من 75 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أبريل 2025، وفقا لبيانات منصة "Binance".
وأشارت البيانات إلى أنه في تمام الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين 74,859.9 دولارًا أمريكيًا (بانخفاض قدره 4.89%).
وبحلول الساعة 6:35 صباحًا بتوقيت موسكو، تباطأ انخفاض سعر البيتكوين، حيث تم تداوله عند 74,865 دولارًا أمريكيًا (بانخفاض قدره 4.88%).
يذكر أن منصة "بينانس"، تعد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول