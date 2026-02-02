الذهب والفضة يواصلان التراجع الحاد مع مطلع الأسبوع وسط موجة جني أرباح وتقلبات الأسواق

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 136

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضًا لافتًا في التعاملات الفورية مع بداية تعاملات الأسبوع، بعد ارتفاع طفيف في التداولات المبكرة مطلع شهر فبراير/شباط، لتستكمل بذلك موجة الهبوط التي بدأت عقب خسائر كبيرة سجلتها نهاية الأسبوع الماضي، في ظل تقلبات حادة ضربت أسواق المعادن العالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% ليصل إلى 4609.20 دولارات للأونصة، فيما هبطت الفضة بنسبة تجاوزت 5% مسجلة 79.66 دولارًا للأونصة.

وكانت العقود الآجلة للفضة قد تكبدت، يوم الجمعة، خسائر قياسية بلغت 31.4% لتغلق عند 78.53 دولارًا، في أسوأ أداء يومي لها منذ مارس/آذار 1980.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجع البلاتين بأكثر من 3% إلى 2091.09 دولارًا للأونصة، كما انخفض البلاديوم بنسبة مماثلة ليصل إلى 1601.05 دولارًا للأونصة.

وفي يوم الجمعة 30 يناير/كانون الثاني، الذي وُصف بأنه يوم تقلبات تاريخية، هوت أسعار الذهب بما يصل إلى 11%، متراجعة إلى ما دون خمسة آلاف دولار للأونصة، مسجلة أسوأ أداء يومي منذ عام 1983، وذلك عقب صعود الدولار إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، رغم أن المعدن الأصفر أنهى الشهر على مكاسب.

كما انخفض سعر الذهب الفوري بنحو 9% إلى 4895.22 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 11.4% عند التسوية إلى 4745.10 دولارات.

وتكبدت الفضة خسائر حادة بعد هبوطها بنحو 30% لتتداول عند أدنى مستوياتها اليومية قرب 80.55 دولارًا للأونصة.

وعزا محللون هذا التراجع الحاد إلى تصاعد عمليات جني الأرباح وتفاعل الأسواق مع التطورات النقدية الأميركية.

وقال كريشنا غوها من شركة “إيفركور آي إس آي” إن الأسواق تتعامل بـ“تفاؤل حذر” مع توجهات السياسة النقدية المقبلة، مشيرًا إلى أن اختيار كيفن وارش قد يسهم في دعم الدولار والحد من مخاطر ضعفه، ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة.

من جانبها، أوضحت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد، أن موجة البيع جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفدرالي المقبل وبيانات الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن تحركات الدولار وتوقعات العوائد الحقيقية لعبت دورًا رئيسيًا في تسريع عمليات جني الأرباح.