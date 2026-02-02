بالأسماء والأسعار.. أشهر أدوية القولون

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 80

قد يعاني العديد من الأشخاص من آلام القولون المزعجة التي تتسبب في عدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية، مما يستوجب تناول بعض الأدوية تحت إشراف طبي متخصص.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أشهر أدوية القولون وأسعارها، وفقًا للدكتور محمد رضوان، المفتش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان.

أدوية لعلاج القولون

1- كولونا Colona

يلعب دواء كولونا دورًا هامًا في تخفيف أعراض القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك تهدئة عضلات الأمعاء وتقليل الألم والانتفاخ والتقلصات.

كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو القلق الذي يمكن أن يؤثر على القولون، حيث يصل سعر العبوة المكونة من 20 قرصًا إلى 69 جنيهًا.

2- كولوفيرين Coloverin

يساعد دواء كولوفيرين على تقليل أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال الذي غالبًا ما ينتج عن القلق، حيث يوجد نوعين منه وهما:

كولوفيرين-د Coloverin-D، حيث يحتوي على دايميثيكون لتقليل الغازات.- كولوفيرين-أ Coloverin-A، حيث يحتوي على ميبفرين + كلورديازيبوكسيد لتهدئة القولون وتخفيف التوتر.ويبلغ سعر كولوفيرين د 30 قرصًا في الصيدليات 105 جنيهات، بينما كولوفيرين أ بـ30 قرصًا 99 جنيهًا.

3- سبازكولون Spascolonيعمل هذا الدواء على راحة عضلات القولون وتقليل الألم والتقلصات التي تحدث بعد تناول الطعام، حيث يوجد بتركيزات مختلفة يتم الحصول عليها حسب الحالة الصحية.

كما يصل سعر العبوة 30 قرص بتركيز 100 ملليجرام إلى 108 جنيهات، بينما سعر العبوة 30 قرصًا بتركيز 50 ملليجرام يصل إلى 84 جنيهًا.

4- دوسباتالين ريتارد Duspatalin Retard

يعرف دوسباتالين بأنه من أكثر الأدوية لعلاج القولون العصبي والألم الناتج عن تقلص عضلات الأمعاء حيث يتكون من ميبفرين هيدروكلورايد، وبالتالي فهو يعطي نتائج فعالة فترة طويلة، ويصل سعره في الصيدليات إلى 138 جنيهًا.قد يهمك.. "غير مطابق".. هيئة الدواء تحذر من علاج للقولون العصبي

5- سبازموفري Spasmofree

يساهم هذا الدواء في تخفيف تقلصات القولون بشكل سريع، وعادة ما يستخدم في حالات الألم الشديدة ويصل سعر العبوة 20 قرصًا في الصيدليات إلى 42 جنيهًا، والشراب 120 مللي بسعر 35 جنيهًا والأمبولات 3 أمبولات بسعر 54 جنيهًا