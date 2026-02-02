بالأسماء والأسعار.. أشهر أدوية القولون وصفة طبيعية للتخلص من آلام أعلى الظهر متى يكون ألم الدورة الشهرية خطير؟ متى تقلق من لون البول؟ – طبيب يجيب رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام: الاعتداءات على الإعلام ممنهجة والتحريض المناطقي يقف وراء استهداف الصحافة في عدن بيان للحكومة اليمنية حول منع هبوط أول رحلة جوية بين مطاري المخا وجدة.. ماذا قالت؟ ديوكوفيتش يخسر النهائي… وألكاراز يكتب التاريخ في ملبورن لماذا تضغط إسرائيل لشن هجوم على إيران وتنشر توقعات متضاربة؟ شبكة نفوذ دولية في الظل.. ثلاثة ملايين صفحة تكشف أسرار مظلمة من تاريخ إبستين والموساد .. : أسماء كبرى وشبهات صادمة تهدد العالم الفرقة الأولى طوارئ دشن حملة منع حمل السلاح في أسواق مديرية العبر والخط الدولي
قد يعاني العديد من الأشخاص من آلام القولون المزعجة التي تتسبب في عدم القدرة على أداء الأنشطة اليومية، مما يستوجب تناول بعض الأدوية تحت إشراف طبي متخصص.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أشهر أدوية القولون وأسعارها، وفقًا للدكتور محمد رضوان، المفتش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان.
أدوية لعلاج القولون
1- كولونا Colona
يلعب دواء كولونا دورًا هامًا في تخفيف أعراض القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك تهدئة عضلات الأمعاء وتقليل الألم والانتفاخ والتقلصات.
كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من التوتر أو القلق الذي يمكن أن يؤثر على القولون، حيث يصل سعر العبوة المكونة من 20 قرصًا إلى 69 جنيهًا.
2- كولوفيرين Coloverin
يساعد دواء كولوفيرين على تقليل أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال الذي غالبًا ما ينتج عن القلق، حيث يوجد نوعين منه وهما:
3- سبازكولون Spascolonيعمل هذا الدواء على راحة عضلات القولون وتقليل الألم والتقلصات التي تحدث بعد تناول الطعام، حيث يوجد بتركيزات مختلفة يتم الحصول عليها حسب الحالة الصحية.
كما يصل سعر العبوة 30 قرص بتركيز 100 ملليجرام إلى 108 جنيهات، بينما سعر العبوة 30 قرصًا بتركيز 50 ملليجرام يصل إلى 84 جنيهًا.
4- دوسباتالين ريتارد Duspatalin Retard
يعرف دوسباتالين بأنه من أكثر الأدوية لعلاج القولون العصبي والألم الناتج عن تقلص عضلات الأمعاء حيث يتكون من ميبفرين هيدروكلورايد، وبالتالي فهو يعطي نتائج فعالة فترة طويلة، ويصل سعره في الصيدليات إلى 138 جنيهًا.قد يهمك.. "غير مطابق".. هيئة الدواء تحذر من علاج للقولون العصبي
5- سبازموفري Spasmofree
يساهم هذا الدواء في تخفيف تقلصات القولون بشكل سريع، وعادة ما يستخدم في حالات الألم الشديدة ويصل سعر العبوة 20 قرصًا في الصيدليات إلى 42 جنيهًا، والشراب 120 مللي بسعر 35 جنيهًا والأمبولات 3 أمبولات بسعر 54 جنيهًا