الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 104

تُعد آلام أعلى الظهر والكتفين، من أكثر الحالات الصحية شيوعًا بين الأشخاص، وقد تتسبب في بعض الإزعاج وعدم الراحة، وقد تعيق الفرد عن القيام بمهام حياته اليومية بشكل طبيعي، ورغم أن العلاجات الطبية لهال دورًا فعالًا في التخلص من هذه الحالة، إلا أن الحلول الطبيعية لا يمكن تجاهلها.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" وصفة طبيعية للتخلص من آلام أعلى الظهر، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

ما هى الطريقة المنزلية للتخلص من آلام أعلى الظهر؟

يمكن أن يكون آلام أعلى الظهر نتيجة ضعف في العمود الفقري، أو نتيجة رفع الأوزان الثقيلة بطريقة خاطئة، أو الالتواءات، أو الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، وهناك طريقة تنصح استشاري التغذية العلاجية باستخدامها، بجانب العلاجات الطبية التي يصفها الطبيب، والوصفة هى:

خلط ثلاث زيوت عطرية وهما زيت الكافور مع زيت النعناع مع زيت اللافندر، ثم تسخين هذا الخليط حتى الدفء، وقبل وضعه أعلى الظهر والمنطقة المصابة، من الضروري عمل كمادات بالتبادل ما بين الساخن والبارد لمدة 10 مرات، ثم تدليك الظهر بخليط الزيوت برفق لمدة من 5 لـ 10 دقائق للحصول على نتائج فعالة.

ما هى فوائد هذا الخليط؟

تدليك المنطقة المصابة بخليط زيت اللافندر وزيت الكافور وزيت النعناع، يمكن أن يساهم في استرخاء العضلات والتخلص من التشنجات والآلام، وذلك من خلال تحسين الدورة الدورة الدموية في هذه المنطقة.

يحتوي هذا الخليط على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل التورم والالتهاب في منطقة الظهر ، تهديء الألم، كما يمكن أن يساهم في التخلص من التوتر الجسم بشكل عام.

يُنصح بممارسة الرياضة الخفيفة لتقوية عضلات الظهر، وعمل جلسات طبيعية، بجانب اتباع نظام غذائي صحي خالي من النشويات والسكريات