متى يكون ألم الدورة الشهرية خطير؟

الدورة الشهرية هو حدث شهري للنساء وذلك نتيجة انقباض الرحم وقد تستمر أربعة أيام ويصاحبها بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص في حالة زيادة شدتها عن المعدل الطبيعي.

ما هي أنواع عسر الطمث؟

1- عسر الطمث الأولي

يطلق عسر الطمث الأولي على آلام الدورة الشهرية التي تتكرر مع كل دورة شهرية، ولكنها ليست ناتجة عن حالة طبية أخرى، حيث يبدأ الألم عادة قبل يوم أو يومين من بدء الدورة الشهرية، أو عند بدء النزيف نفسه ويختفي الألم خلال يومين أو ثلاثة أيام، وهو الأكثر شيوعًا بين النساء.

2- عسر الطمث الثانوي

يعرف عسر الطمث الثانوي بأنه ناتج عن حالة مرضية أو عدوى في الأعضاء التناسلية حيث يبدأ ألم عسر الطمث الثانوي في وقت أبكر من الدورة الشهرية، ويستمر لفترة أطول من آلام الدورة الشهرية المعتادة، وقد يستمر الألم حتى يتوقف النزيف تمامًا.

هل عسر الطمث طبيعي؟

من الطبيعي الشعور ببعض الألم أثناء الدورة الشهرية، و حوالي 60% من النساء يعانين من تقلصات خفيفة خلال الدورة، وتبلغ نسبة تتراوح بين 5% و15% عن آلام شديدة تؤثر على النشاط اليومي.

ما هي أعراض تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة؟

يوجد العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بتقلصات الدورة الشديدة من بينها:

ألم نابض في البطن.- الشعور بالضغط في البطن.- ألم في الفخذين وأسفل الظهر.- الغثيان.- الدوخة.- الصداع.

من النساء الأكثر عرضة للإصابة بعسر الطمث؟

يوجد بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بعسر الطمث من بينهم:

بدء الدورة الشهرية قبل سن الثانية عشرة.- استمرار الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام.- التدخين.- إصابة الأم بعسر الطمث.

هل يمكن علاج ألام الدورة الشهرية الشديد؟

أوضح الدكتور أحمد راشد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تخفيف احتقان الحوض وآلام الدورة الشهرية بشكل كبير، بالإضافة إلى الاستحمام بالماء الدافيء