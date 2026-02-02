بالأسماء والأسعار.. أشهر أدوية القولون وصفة طبيعية للتخلص من آلام أعلى الظهر متى يكون ألم الدورة الشهرية خطير؟ متى تقلق من لون البول؟ – طبيب يجيب رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام: الاعتداءات على الإعلام ممنهجة والتحريض المناطقي يقف وراء استهداف الصحافة في عدن بيان للحكومة اليمنية حول منع هبوط أول رحلة جوية بين مطاري المخا وجدة.. ماذا قالت؟ ديوكوفيتش يخسر النهائي… وألكاراز يكتب التاريخ في ملبورن لماذا تضغط إسرائيل لشن هجوم على إيران وتنشر توقعات متضاربة؟ شبكة نفوذ دولية في الظل.. ثلاثة ملايين صفحة تكشف أسرار مظلمة من تاريخ إبستين والموساد .. : أسماء كبرى وشبهات صادمة تهدد العالم الفرقة الأولى طوارئ دشن حملة منع حمل السلاح في أسواق مديرية العبر والخط الدولي
الدورة الشهرية هو حدث شهري للنساء وذلك نتيجة انقباض الرحم وقد تستمر أربعة أيام ويصاحبها بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص في حالة زيادة شدتها عن المعدل الطبيعي.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي مدى خطورة ألم الدورة الشهرية وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".
ما هي أنواع عسر الطمث؟
1- عسر الطمث الأولي
يطلق عسر الطمث الأولي على آلام الدورة الشهرية التي تتكرر مع كل دورة شهرية، ولكنها ليست ناتجة عن حالة طبية أخرى، حيث يبدأ الألم عادة قبل يوم أو يومين من بدء الدورة الشهرية، أو عند بدء النزيف نفسه ويختفي الألم خلال يومين أو ثلاثة أيام، وهو الأكثر شيوعًا بين النساء.
2- عسر الطمث الثانوي
يعرف عسر الطمث الثانوي بأنه ناتج عن حالة مرضية أو عدوى في الأعضاء التناسلية حيث يبدأ ألم عسر الطمث الثانوي في وقت أبكر من الدورة الشهرية، ويستمر لفترة أطول من آلام الدورة الشهرية المعتادة، وقد يستمر الألم حتى يتوقف النزيف تمامًا.
هل عسر الطمث طبيعي؟
من الطبيعي الشعور ببعض الألم أثناء الدورة الشهرية، و حوالي 60% من النساء يعانين من تقلصات خفيفة خلال الدورة، وتبلغ نسبة تتراوح بين 5% و15% عن آلام شديدة تؤثر على النشاط اليومي.
ما هي أعراض تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة؟
يوجد العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بتقلصات الدورة الشديدة من بينها:
من النساء الأكثر عرضة للإصابة بعسر الطمث؟
يوجد بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بعسر الطمث من بينهم:
هل يمكن علاج ألام الدورة الشهرية الشديد؟
أوضح الدكتور أحمد راشد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تخفيف احتقان الحوض وآلام الدورة الشهرية بشكل كبير، بالإضافة إلى الاستحمام بالماء الدافيء