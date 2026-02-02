متى تقلق من لون البول؟ – طبيب يجيب

الإثنين 02 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلاحظ كثير من الأشخاص تغيّر لون البول من وقت لآخر، ما يثير القلق حول وجود مشكلة صحية، خاصة مع انتشار اعتقاد أن أي تغيّر في اللون يعني مرضًا خطيرًا.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" دلالات ألوان البول المختلفة، ومتى يكون القلق ضروريًا، وفقًا لما ذكره الدكتور إيهاب الأمين، استشاري أمراض الباطنة.

ماذا يعني تغير لون البول؟

يوضح الدكتور إيهاب الأمين أن لون البول يُعد مؤشرًا مهمًا على حالة الجسم الصحية، لكن ليس كل تغير في اللون يدل على مرض خطير، فالأمر يعتمد على اللون المصاحب والأعراض الأخرى.

متى يكون لون البول مقلقًا؟

يشير استشاري أمراض الباطنة إلى أن القلق يكون مبررًا في الحالات التالية:

1- البول الأحمر أو الداكن مثل لون الشايقد يدل على وجود دم في البول، وهو ما قد يرتبط بحصوات الكلى، التهابات شديدة، أو مشكلات بالكلى، ويستدعي الفحص الطبي فورًا.

2- البول الأصفر الداكن جدًاغالبًا ما يشير إلى الجفاف أو زيادة الأملاح، لكن استمراره رغم شرب الماء قد يستوجب إجراء تحاليل.

3- البول الرغوي بكثرةقد يكون علامة على وجود بروتين في البول، خاصة لدى مرضى السكري أو الضغط، ما قد يشير إلى تأثر وظائف الكلى.

4- وجود إفرازات أو رواسب بيضاءقد يدل على صديد في البول نتيجة التهاب في المسالك البولية.

5- انعدام البول تمامًايُعد من العلامات الخطيرة، وقد يشير إلى فشل كلوي حاد أو احتباس بولي، ويتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

كيف تحمي نفسك من مشكلات البول؟ينصح الدكتور إيهاب الأمين باتباع عدد من الإجراءات البسيطة للوقاية:

شرب كميات كافية من المياه لا تقل عن 3 لترات يوميًا.عدم حبس البول لفترات طويلة.تقليل تناول الأملاح والأطعمة الغنية بها.

الحد من بعض الأطعمة التي تزيد الأملاح مثل المانجو، الفراولة، الطماطم، الفول، واللحوم الحمراء.تقليل الدهون والزيوت في النظام الغذائي.

متى يجب زيارة الطبيب فورًا؟

يؤكد استشاري أمراض الباطنة أن ظهور أي من الأعراض التالية يستوجب مراجعة الطبيب دون تأخير:

حرقان أو تقطع في البول.

تغيّر مفاجئ ومستمر في لون البول.ألم أثناء التبول أو أسفل الظهر