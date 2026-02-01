بيان للحكومة اليمنية حول منع هبوط أول رحلة جوية بين مطاري المخا وجدة.. ماذا قالت؟

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- سبأ

قالت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن "إن إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على منع هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار المخا الدولي بمحافظة تعز، والقادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل حركة سفر المواطنين".

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد،"أن هذا التصرف الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييداً غير مبرر لحرية التنقل، واعتداءً مباشراً على حق المواطنين في السفر الآمن".

وحملت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، مليشيات الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن هذه الممارسات، مؤكدة أن استهداف المطارات والرحلات المدنية يضر بالمواطنين أولًا، ويقوض الجهود الإنسانية والخدمية، ويزيد من معاناة المدنيين.

ودعا البيان، منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وكافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقيام بدورها في حماية قطاع الطيران المدني في اليمن، ومحاسبة الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات الجسيمة.

وجددت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، التأكيد على التزامهما بمواصلة العمل لضمان استمرارية تشغيل المطارات، وتأمين خدمات النقل الجوي للمواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية أو أعمال إرهابية تعرقل هذا القطاع الحيوي.

وقالت أن هذا العمل، حرم نحو 300 مدني من السفر، بينهم 150 مسافراً قادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، فيما كان 150 آخرون يستعدون للسفر من مطار المخا الدولي إلى جدة على الطائرة ذاتها.