بيان للحكومة اليمنية حول منع هبوط أول رحلة جوية بين مطاري المخا وجدة.. ماذا قالت؟ ديوكوفيتش يخسر النهائي… وألكاراز يكتب التاريخ في ملبورن لماذا تضغط إسرائيل لشن هجوم على إيران وتنشر توقعات متضاربة؟ شبكة نفوذ دولية في الظل.. ثلاثة ملايين صفحة تكشف أسرار مظلمة من تاريخ إبستين والموساد .. : أسماء كبرى وشبهات صادمة تهدد العالم الفرقة الأولى طوارئ دشن حملة منع حمل السلاح في أسواق مديرية العبر والخط الدولي علماء ودعاة مأرب يطلقون برنامجاً دعوياً لمواجهة الأفكار المنحرفة وحماية الهوية وتعزيز وحدة الصف توكل كرمان تُدين هجوماً مسلحاً على مقر صحيفة في عدن وتحمّل المجلس الانتقالي المسؤولية نقابة الصحفيين تدين اقتحام مقر عدن الغد وتصفه بجريمة مكتملة الأركان اللواء سلطان لعرادة يكشف عن مشروع سياحي كبير يروج للمواقع الأثرية في مأرب أول تحرك لرئيس الحكومة بعد اقتحام مليشيات الإنتقالي مقر صحيفة عدن الغد
قالت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن "إن إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على منع هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار المخا الدولي بمحافظة تعز، والقادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تعطيل الجهود الرامية إلى تنشيط الملاحة الجوية وتسهيل حركة سفر المواطنين".
وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد،"أن هذا التصرف الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأنظمة الطيران المدني الدولية، وتقييداً غير مبرر لحرية التنقل، واعتداءً مباشراً على حق المواطنين في السفر الآمن".
وحملت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، مليشيات الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن هذه الممارسات، مؤكدة أن استهداف المطارات والرحلات المدنية يضر بالمواطنين أولًا، ويقوض الجهود الإنسانية والخدمية، ويزيد من معاناة المدنيين.
ودعا البيان، منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وكافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقيام بدورها في حماية قطاع الطيران المدني في اليمن، ومحاسبة الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات الجسيمة.
وجددت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني، التأكيد على التزامهما بمواصلة العمل لضمان استمرارية تشغيل المطارات، وتأمين خدمات النقل الجوي للمواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية أو أعمال إرهابية تعرقل هذا القطاع الحيوي.
وقالت أن هذا العمل، حرم نحو 300 مدني من السفر، بينهم 150 مسافراً قادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، فيما كان 150 آخرون يستعدون للسفر من مطار المخا الدولي إلى جدة على الطائرة ذاتها.