الفرقة الأولى طوارئ دشن حملة منع حمل السلاح في أسواق مديرية العبر والخط الدولي

دشّنت قيادة الفرقة الأولى قوات الطوارئ اليمنية، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح في الأسواق العامة بمديرية العبر وعلى الخط الدولي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على المدن والأسواق خالية من أي مظاهر مسلحة.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ هيبة الدولة وبسط الأمن وحماية المواطنين والمسافرين، وضمان انسيابية الحركة التجارية وحركة النقل، بما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة في المناطق المحررة، ويحدّ من أي ممارسات قد تُهدد السكينة العامة أو تعكّر صفو الحياة اليومية للمواطنين.

وقد شهدت الحملة تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث عبّر المواطنون وأصحاب وسائل النقل والمسافرون عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز الأمن، وتعكس جدية الدولة في تأمين الناس وإنهاء أي مظاهر مسلحة داخل المدن والأسواق وعلى الطرق الدولية.

وأشادت قيادة الفرقة الأولى قوات الطوارئ اليمنية بالتعاون الإيجابي من قبل المواطنين، مؤكدة أن نجاح الحملة يعتمد على الشراكة المجتمعية والالتزام بالتعليمات والإجراءات المعمول بها، مشددة على أن الحملة ستستمر وفق خطة مدروسة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الأمنية في المديرية والمناطق المجاورة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتكريس حالة الأمن العام، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدعم جهود الدولة في إعادة الاستقرار إلى مختلف المناطق المحررة.