توكل كرمان تُدين هجوماً مسلحاً على مقر صحيفة في عدن وتحمّل المجلس الانتقالي المسؤولية

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن هجوماً مسلحاً استهدف، صباح الأحد، مقر صحيفة عدن الغد في مدينة عدن، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين.
وأضافت كرمان، في منشور على منصة فيسبوك، أن ما جرى «ليس حادثاً عابراً ولا تجاوزاً فردياً»، واصفةً الهجوم بأنه «عمل عنيف وممنهج»، ومحمّلةً عناصر مسلحة قالت إنها تابعة لـ
المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن الواقعة.
وحمّلت كرمان المجلس، الذي وصفته بـ«الميليشياوي»، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، وعن سلامة المصابين، وكذلك عن الأضرار التي لحقت بالصحيفة، معتبرةً أن ما حدث يأتي في سياق استهداف حرية الصحافة والحقوق المدنية والسياسية.
وأعربت عن تضامنها مع أسرة الصحيفة ورئيس تحريرها فتحي بن لزرق، واصفةً إياه بأنه «صوت حر» ودفاعه عن المهنة وأخلاقيات الصحافة، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.