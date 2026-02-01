نقابة الصحفيين تدين اقتحام مقر عدن الغد وتصفه بجريمة مكتملة الأركان اللواء سلطان لعرادة يكشف عن مشروع سياحي كبير يروج للمواقع الأثرية في مأرب أول تحرك لرئيس الحكومة بعد اقتحام مليشيات الإنتقالي مقر صحيفة عدن الغد عاجل: تعذر هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا وعودتها إلى جدة ما حقيقة استقالة بحاح سفير اليمن لدى مصر من منصبه؟ مطارات اليمن تتنفس بعد خروج القوات الإماراتية.. تدشين أول الرحلات الدولية عبر مطار المخا اجتماع أمني وعسكري برئاسة الخنبشي يشدد على ضرورة توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق ما حقيقة حث السعودية الرئيس الأمريكي على توجيه ضربة عسكرية لإيران؟ شاهد.. صحيفة ''عدن الغد'' بعد اقتحامها من قبل مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ونهب وتحطيم محتوياتها أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 1 فبراير 2026
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشديد العبارات حادثة اقتحام مقر صحيفة "عدن الغد" في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، وما صاحب ذلك من تدمير ونهب لمحتويات المقر، والاعتداء الجسدي على عدد من الصحفيين والعاملين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.
واعتبرت النقابة في بيان رسمي أن هذا الاعتداء يمثل "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، وجريمة مكتملة الأركان بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، مشيرة إلى أن الحادثة تعكس مدى "الانفلات الأمني والتغول على الحريات العامة في المدينة".
كما حمّلت النقابة السلطات الأمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية. كما طالبت بضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الجريمة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.
وشددت النقابة على أن استمرار استهداف الصحافة والصحفيين لن يُثني أعضاء المهنة عن أداء رسالتهم الجوهرية في نقل الحقيقة وخدمة الرأي العام. ودعت النقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والاتحادات الصحفية العربية والدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء والضغط لتأمين الحماية الكافية للصحفيين العاملين في اليمن.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة تضامنها المطلق مع الزملاء في صحيفة "عدن الغد"، وتعهدت بالوقوف إلى جانبهم حتى يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم، وضمان حقهم في ممارسة العمل الصحفي في بيئة آمنة ومستقرة.