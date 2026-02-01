نقابة الصحفيين تدين اقتحام مقر عدن الغد وتصفه بجريمة مكتملة الأركان

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشديد العبارات حادثة اقتحام مقر صحيفة "عدن الغد" في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، وما صاحب ذلك من تدمير ونهب لمحتويات المقر، والاعتداء الجسدي على عدد من الصحفيين والعاملين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

واعتبرت النقابة في بيان رسمي أن هذا الاعتداء يمثل "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، وجريمة مكتملة الأركان بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، مشيرة إلى أن الحادثة تعكس مدى "الانفلات الأمني والتغول على الحريات العامة في المدينة".

كما حمّلت النقابة السلطات الأمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية. كما طالبت بضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الجريمة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.

وشددت النقابة على أن استمرار استهداف الصحافة والصحفيين لن يُثني أعضاء المهنة عن أداء رسالتهم الجوهرية في نقل الحقيقة وخدمة الرأي العام. ودعت النقابة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والاتحادات الصحفية العربية والدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء والضغط لتأمين الحماية الكافية للصحفيين العاملين في اليمن.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة تضامنها المطلق مع الزملاء في صحيفة "عدن الغد"، وتعهدت بالوقوف إلى جانبهم حتى يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم، وضمان حقهم في ممارسة العمل الصحفي في بيئة آمنة ومستقرة.