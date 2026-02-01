اللواء سلطان لعرادة يكشف عن مشروع سياحي كبير يروج للمواقع الأثرية في مأرب

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة إن الحفاظ على الآثار يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، باعتبارها شاهداً حياً على تاريخ اليمن وحضارته.

وأضاف العرادة، خلال لقاء جمعه بوزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، وسفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح، وممثلين عن المؤسسة الأمريكية لدراسات الإنسان، أن حماية المواقع الأثرية من العبث أو الإهمال واجب وطني لما تمثله من قيمة ثقافية وإنسانية، ولدورها في تعزيز الهوية الوطنية ونقل الإرث الحضاري إلى الأجيال القادمة، فضلاً عن إسهامها المحتمل في التنمية الثقافية والسياحية.

وأوضح أن السلطة المحلية في مأرب تستعد لإطلاق مشروع لتسييج المواقع الأثرية في المحافظة عقب استكمال توفير المواد اللازمة، مشيداً بجهود وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في صون التراث الوطني. كما ثمّن التعاون الممتد منذ عقود مع المؤسسة الأمريكية لدراسات الإنسان والحضارة.

من جهته، قال الإرياني إن الوزارة تولي اهتماماً بدعم قطاع الآثار نظراً لقيمته التاريخية والثقافية، إضافة إلى مردوده الاقتصادي المحتمل على الموازنة العامة في حال استثماره بفاعلية في المجال السياحي.

بدوره، أشار جميح إلى إمكانية تقديم اليونسكو دعماً في مجالات التدريب والتأهيل، مؤكداً ضرورة تنفيذ أعمال التسييج وفقاً لاتفاقية عام 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي.

وقال رئيس المؤسسة الأمريكية لدراسات الإنسان والحضارة زيدون زيد إن المؤسسة مستعدة للعمل مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب للحفاظ على آثار المحافظة، ودعم الكوادر المحلية ببرامج تدريبية وتأهيلية، مضيفاً أنها تعتزم عقد الدورة المقبلة من المؤتمر السبئي في مأرب.