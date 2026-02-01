أول تحرك لرئيس الحكومة بعد اقتحام مليشيات الإنتقالي مقر صحيفة عدن الغد

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة الاقتحام والاعتداء التي استهدفت مقر صحيفة "عدن الغد".

وأكد أن استهداف المؤسسات الإعلامية والاعتداء على الصحفيين يُعد انتهاكاً خطيراً للدستور والقوانين النافذة، ومساساً مباشراً بحرية الصحافة والعمل الإعلامي.. مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقرير مفصل بنتائجه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة.

وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال التعدي على العمل الصحفي أو ترهيب العاملين فيه.

وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، اقتحمت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المنحل، مقر الصحيفة وقامت بنهب وتحطيم محتوياتها، كما اعتدت على الموظفين والعاملين فيها.