عاجل: تعذر هبوط طائرة اليمنية في مطار المخا وعودتها إلى جدة

قالت مصادر ملاحية إن طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي كان مقرر وصولها إلى مطار المخا قادمة من جدة اليوم الأحد، أُلغي هبوطها وتقرر عودتها إلى مطار جدة.
ورجحت مصادر مطلعة لمأرب برس إن تكون عودة الطائرة الى جدة، بسبب تهديدات امنية من قبل جماعة الحوثي.
واظهر تطبيق الحركة الجوية "flightradar24" توقف رحلة اليمنية المتجهة من مطار جدة إلى مطار المخا، وقيامها بالدوران عدة مرات عند الحدود اليمنية السعودية، قبل عودتها.
ولم يصدر حتى الآن من الجهات المعنية، بيان رسمي، يوضح ما حدث.
وأعلن اليوم الأحد، تدشين أول الرحلات الدولية من مطار المخا الى مطار جدة بواقع رحلتين في الاسبوع (الأحد والأربعاء).