ما حقيقة استقالة بحاح سفير اليمن لدى مصر من منصبه؟

نفى مصدر في السفارة اليمنية لدى جمهورية مصر العربية، صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم السفير خالد محفوظ بحاح استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد أن ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة، مشددًا على أن السفير خالد بحاح لا يزال على رأس عمله، ويواصل متابعة أداء ومهام السفارة أولاً بأول، رغم وجوده في إجازة اعتيادية.
وأشار المصدر إلى أن السفير بحاح يولي اهتمامًا مستمرًا بسير العمل الدبلوماسي والخدمات المقدمة للجالية اليمنية في مصر، داعيًا وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير مؤكدة.
وكانت تقارير اعلامية قالت في وقت سابق، إن السفير بحاح رفع خطاب استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، أو ما إذا كان المجلس قد قبل الاستقالة أم لا.