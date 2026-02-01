مطارات اليمن تتنفس بعد خروج القوات الإماراتية.. تدشين أول الرحلات الدولية عبر مطار المخا اجتماع أمني وعسكري برئاسة الخنبشي يشدد على ضرورة توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق ما حقيقة حث السعودية الرئيس الأمريكي على توجيه ضربة عسكرية لإيران؟ شاهد.. صحيفة ''عدن الغد'' بعد اقتحامها من قبل مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ونهب وتحطيم محتوياتها أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 1 فبراير 2026 كسر احتكار استمر عقداً.. اليمن يفتح أجواءه أمام شركات طيران أجنبية ويعلن جاهزية المطارات فلكيًا.. رمضان 2026 أقرب إلى 19 فبراير ومركز الفلك يحسم جدل 17 و18 لجنة يمنية ترصد انتهاكات واسعة في سقطرى.. وهيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة الانتقالي بعد موجهات وحرب طاحنة القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات إمساك القولون وتحجر البراز – طبيب يحذر من مضاعفات خطيرة
شهد مطار المخا الدولي، بمحافظة تعز صباح اليوم الأحد الأول من فبراير، تدشين أول الرحلات الجوية التجارية من المخا، إلى مطار جدة السعودي.
وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية، في وقت سابق تشغيل الرحلات الدولية من مطار المخا إلى مطار جدة بواقع رحلتين أسبوعياً يومي (الأحد والأربعاء).
يأتي ذلك، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن في ديسمبر ويناير الماضيين، والتطورات المتصلة بخروج القوات الإماراتية من اليمن، واعادة العمل في اغلب المطارات اليمنية التي كانت تحت السيطرة الإماراتية.
واليوم اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على الترتيبات النهائية التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني لتدشين أولى الرحلات التجارية عبر مطار المخا الدولي بمحافظة تعز.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد.
وبارك طارق صالح، بدء التشغيل التجاري لمطار المخا الدولي، بعد سنوات من العمل الدؤوب والجهود المتواصلة لإنجاز هذه المنشأة الاستراتيجية.