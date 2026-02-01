مطارات اليمن تتنفس بعد خروج القوات الإماراتية.. تدشين أول الرحلات الدولية عبر مطار المخا

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

شهد مطار المخا الدولي، بمحافظة تعز صباح اليوم الأحد الأول من فبراير، تدشين أول الرحلات الجوية التجارية من المخا، إلى مطار جدة السعودي.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية، في وقت سابق تشغيل الرحلات الدولية من مطار المخا إلى مطار جدة بواقع رحلتين أسبوعياً يومي (الأحد والأربعاء).

يأتي ذلك، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن في ديسمبر ويناير الماضيين، والتطورات المتصلة بخروج القوات الإماراتية من اليمن، واعادة العمل في اغلب المطارات اليمنية التي كانت تحت السيطرة الإماراتية.

واليوم اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على الترتيبات النهائية التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني لتدشين أولى الرحلات التجارية عبر مطار المخا الدولي بمحافظة تعز.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد.

وبارك طارق صالح، بدء التشغيل التجاري لمطار المخا الدولي، بعد سنوات من العمل الدؤوب والجهود المتواصلة لإنجاز هذه المنشأة الاستراتيجية.