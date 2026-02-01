اجتماع أمني وعسكري برئاسة الخنبشي يشدد على ضرورة توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

شدد اجتماع أمني وعسكري برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم أحمد الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات بما يسهم في الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها، وصون مصالح المواطنين والمؤسسات العامة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالرياض ضم قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد اليمني، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومستوى التكامل والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت.

كما ناقش الاجتماع، الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت، وتقييم مستوى الجاهزية، ودرجة التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى استعراض الترتيبات والخطط الميدانية للمرحلة المقبلة، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية السلم المجتمعي.

وتطرق الاجتماع، الى متطلبات واحتياجات المنظومة الأمنية والعسكرية، وآليات رفع كفاءتها، وسبل دعمها ومساندتها للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.

واطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، من القيادات العسكرية والأمنية على تقرير مفصل حول الوضع الأمني، والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الأمنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.