شاهد.. صحيفة ''عدن الغد'' بعد اقتحامها من قبل مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ونهب وتحطيم محتوياتها

اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي المنحل صحيفة عدن الغد في العاصمة المؤقتة عدن، وقامت بتحطيمها بالكامل ونهب محتوياتها والاعتداء على موظفيها.
وأصيب عدد من الموظفين الذين تعرضوا للاعتداء.
ونشر رئيس تحرير الصحيفة فتحي بن لزرق، صورا بعد اقتحام مقر الصحيفة اليوم الأحد.
وأدانت مؤسسة عدن الغد للإعلام بأشد العبارات الاعتداء المسلح الذي تعرّض له مقر صحيفة عدن الغد في مدينة عدن، اليوم الأحد، والذي نفذته عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المنحل، وأسفر عن إصابة اثنين من موظفي الصحيفة، وتدمير كامل للمقر ومحتوياته، ونهب معدات وأجهزة العمل.
وقالت في بيان إن هذا الاعتداء الخطير يُعد جريمة مكتملة الأركان، ويمثل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا لحرية الصحافة والعمل الإعلامي في اليمن، ويكشف عن تصعيد مقلق يستهدف الكلمة الحرة والإعلام المستقل، في محاولة لفرض واقع بالقوة وإسكات الأصوات المخالفة، بما يقوّض أبسط مبادئ حرية التعبير التي تكفلها القوانين والأعراف المحلية والدولية.
وحملت مؤسسة عدن الغد للإعلام الجهات المنفذة ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها وكوادرها، وتؤكد أن هذا الاعتداء لن يثنيها عن أداء رسالتها المهنية والوطنية، ولن يرهب صحفييها عن مواصلة عملهم في نقل الحقيقة والدفاع عن حق المجتمع في المعرفة.