أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 1 فبراير 2026

سجلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، لا سيما في سعر جرام الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وسط ترقب المتعاملين لأي تغيّرات محتملة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب رصد أسعار الذهب في عدد من المحافظات، جاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب في عدن:
جرام عيار 21:
شراء: 214,000 ريال يمني بيع: 235,000 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء: 36,000 ريال يمني بيع: 38,000 ريال يمني
جنيه الذهب:
شراء: 198,500 ريال يمني بيع: 201,000 ريال يمني
أسعار الذهب في صنعاء:
جرام عيار 21:
شراء: 73,500 ريال يمني بيع: 78,500 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء: 25,500 ريال يمني بيع: 27,500 ريال يمني
جنيه الذهب:
شراء: 588,000 ريال يمني بيع: 628,000 ريال يمني
ويُعزى تفاوت أسعار الذهب بين المحافظات إلى اختلاف سعر صرف العملة، وتكاليف النقل، والعوامل الاقتصادية المحلية، في وقت يواصل فيه الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ آمن لدى المواطنين.