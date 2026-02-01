فلكيًا.. رمضان 2026 أقرب إلى 19 فبراير ومركز الفلك يحسم جدل 17 و18

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 92

حسم مركز الفلك الدولي الجدل الدائر حول موعد غرة شهر رمضان لعام 2026، مؤكدًا أن رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير غير ممكنة فلكيًا في جميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات أو أحدث تقنيات التصوير الفلكي.

وأوضح المركز في بيان له أن معظم الدول ستتحرى الهلال مساء الثلاثاء، إلا أن القمر سيغيب قبل الشمس أو معها في غالبية المناطق، ما يجعل الرؤية مستحيلة علميًا، وبناءً عليه فإن الأربعاء 18 فبراير يُتمّم شهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير أول أيام شهر رمضان المبارك في الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة لبدء الشهر.

وأشار البيان إلى أن احتمال إعلان الأربعاء 18 فبراير غرةً لرمضان قد يقتصر على بعض الدول التي تعتمد معايير مختلفة لبدء الشهر الهجري، لافتًا إلى أن هذه التقديرات تستند إلى معايير علمية معتمدة في رصد الأهلة، من بينها معايير ابن طارق، وإلياس، ويالوب، وعودة، وغيرها من الأبحاث الفلكية المحكمة.

وبيّن المركز أن بُعد القمر عن الشمس مساء الثلاثاء سيكون أقل من الحد الأدنى العالمي المعروف بـحد دانجون، ما يؤكد استحالة الرؤية، فضلًا عن تزامن ذلك اليوم مع كسوف حلقي للشمس يُعد دليلًا حسيًا إضافيًا على عدم إمكانية مشاهدة الهلال.

ودعا مركز الفلك إلى التنبه للشهادات الخاطئة التي قد تَرِد مساء الثلاثاء، محذرًا من الخلط المحتمل مع كوكب الزهرة القريب من موقع القمر، وهو ما قد يوقع غير المتمرسين في وهم الرؤية.

وختم المركز بالإشارة إلى أن بعض الدول ستتحرى الهلال مساء الأربعاء 18 فبراير، على أن تكون غرة رمضان لديها الخميس 19 أو الجمعة 20 فبراير، تبعًا لنتائج الرصد والظروف الجوية.