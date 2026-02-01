فلكيًا.. رمضان 2026 أقرب إلى 19 فبراير ومركز الفلك يحسم جدل 17 و18 لجنة يمنية ترصد انتهاكات واسعة في سقطرى.. وهيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة الانتقالي بعد موجهات وحرب طاحنة القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات إمساك القولون وتحجر البراز – طبيب يحذر من مضاعفات خطيرة احذر- 9 علامات تدل على وجود مشكلة بجهازك الهضمي هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية ما أسباب الشعور بالألم عند الرجال أثناء القذف مأرب تحتفي بـ55 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم من دفعة حملة النور اللجنة الوطنية للتحقيق تنهي نزولاً ميدانياً إلى سقطرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بيان سياسي: حضرموت ثلث الجمهورية وتستحق شراكة كاملة في الدولة القادمة
حسم مركز الفلك الدولي الجدل الدائر حول موعد غرة شهر رمضان لعام 2026، مؤكدًا أن رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير غير ممكنة فلكيًا في جميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات أو أحدث تقنيات التصوير الفلكي.
وأوضح المركز في بيان له أن معظم الدول ستتحرى الهلال مساء الثلاثاء، إلا أن القمر سيغيب قبل الشمس أو معها في غالبية المناطق، ما يجعل الرؤية مستحيلة علميًا، وبناءً عليه فإن الأربعاء 18 فبراير يُتمّم شهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير أول أيام شهر رمضان المبارك في الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة لبدء الشهر.
وأشار البيان إلى أن احتمال إعلان الأربعاء 18 فبراير غرةً لرمضان قد يقتصر على بعض الدول التي تعتمد معايير مختلفة لبدء الشهر الهجري، لافتًا إلى أن هذه التقديرات تستند إلى معايير علمية معتمدة في رصد الأهلة، من بينها معايير ابن طارق، وإلياس، ويالوب، وعودة، وغيرها من الأبحاث الفلكية المحكمة.
وبيّن المركز أن بُعد القمر عن الشمس مساء الثلاثاء سيكون أقل من الحد الأدنى العالمي المعروف بـحد دانجون، ما يؤكد استحالة الرؤية، فضلًا عن تزامن ذلك اليوم مع كسوف حلقي للشمس يُعد دليلًا حسيًا إضافيًا على عدم إمكانية مشاهدة الهلال.
ودعا مركز الفلك إلى التنبه للشهادات الخاطئة التي قد تَرِد مساء الثلاثاء، محذرًا من الخلط المحتمل مع كوكب الزهرة القريب من موقع القمر، وهو ما قد يوقع غير المتمرسين في وهم الرؤية.
وختم المركز بالإشارة إلى أن بعض الدول ستتحرى الهلال مساء الأربعاء 18 فبراير، على أن تكون غرة رمضان لديها الخميس 19 أو الجمعة 20 فبراير، تبعًا لنتائج الرصد والظروف الجوية.