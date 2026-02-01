إمساك القولون وتحجر البراز – طبيب يحذر من مضاعفات خطيرة

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يُعد إمساك القولون من المشكلات الشائعة التي قد يتعامل معها البعض باستخفاف، رغم أنه قد يسبب آلامًا شديدة ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا استمر دون علاج، خاصة مع تحجر البراز وصعوبة الإخراج.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" مخاطر إمساك القولون وأسبابه، وفقًا لما ذكره الدكتور خالد أبو العزم، استشاري أمراض الباطنة والسكري.

هل إمساك القولون خطير؟

يؤكد أبو العزم أن استمرار الإمساك لفترات طويلة يؤدي إلى بقاء البراز داخل القولون مدة أطول، ما يتسبب في سحب كميات كبيرة من الماء منه، فيتحول إلى براز صلب ومتحجر، ويسبب ألمًا شديدًا أثناء التبرز.

لماذا يسبب إمساك القولون ألمًا شديدًا؟

يوضح استشاري الباطنة أن حركة البراز تنتهي في الجهة اليسرى من القولون، لذلك يعاني مرضى الإمساك غالبًا من آلام واضحة في الجانب الأيسر من البطن، خاصة مع تحجر البراز وصعوبة خروجه.

مضاعفات يجب الانتباه لهايحذر الطبيب من أن الإمساك المزمن قد يكون علامة على مشكلات صحية خطيرة، من بينها:

1- كسل الغدة الدرقية

2- أورام القولون

3- التهابات القولون المزمنةوأكد الطبيب أن تجاهل الإمساك المستمر يستدعي فحوصات ضرورية مثل منظار القولون وتحاليل الغدة الدرقية.

كيف يمكن التعامل مع إمساك القولون؟

يوضح أبو العزم أن علاج الإمساك يعتمد على علاج السبب الأساسي، مشيرًا إلى أن الحالات البسيطة تتحسن من خلال:

الإكثار من تناول الألياف.

تناول الخضروات والفاكهة كاملة مثل البرتقال.

تقليل التوتر.علاج أي خلل في الغدة الدرقية