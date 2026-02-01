احذر- 9 علامات تدل على وجود مشكلة بجهازك الهضمي

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الكونسلتوإذا تجاهلت أي أعراض تظهر على جسدك، فإنك تعرض حياتك للخطر، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز العلامات التي تدل على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع "WebMD".

علامات تدل على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي

1- تقلصات المعدةإذا كنت تشعر بتقلصات في المعدة بعد تناول الطعام، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بمرض كرون، خاصةً إذا كنت تعاني في نفس الوقت من الإسهال وفقدان الوزن وألم المفاصل.

2- انتفاخ البطنيجب عدم التهاون مع انتفاخ البطن المصحوب بألم المعدة وفقدان الشهية وصعوبة التبرز أو عدم القدرة على طرد الغازات، لأنه قد يكون مؤشرًا على الإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي أو الفتق.

3- القيء الدمويلا بد من الإسراع في زيارة الطبيب في حالة المعاناة من القيء الدموي، لأن هذا العرض قد يشير إلى الإصابة بقرحة المعدة، التي تسبب أيضًا ألمًا حارق في الجزء السفلي من الصدر.

4- ألم السرةقد ينذر ألم السرة بالإصابة بالتهاب الزائدة الدودية. ولكن إذا كان مصحوبًا بالحمى أو الشعور بحرقان عند التبول أو ألم أثناء الجماع، هناك احتمال أن تكون مصابًا بعدوى المسالك البولية أو التهاب الحوض.

5- ظهور دم في البرازإذا ظهر دم في البراز أو كان يميل إلى اللون الأسود، فمن الممكن أن تكون مصابًا بأحد الأمراض التالية:

نزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

- البواسير.- تمزقات المستقيم.

- زوائد القولون.

- سرطان القولون.

- التهاب الرتج.

6- ألم أعلى البطنإذا كان ألم المعدة لديك يحدث في الجزء العلوي من البطن، فهذا يعني أنك تعاني من حصوات المرارة، خاصةً إذا كانت التقلصات يمتد تأثيرها إلى الكتف، ويصاحبها العثيان أو القيء.

7- ألم الجانب الأيمن السفلي من البطنألم التهاب الزائدة الدودية لا يحدث فقط حول السرة، بل يمكن الشعور به أيضًا في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

8- الشبع السريعالشعور بالشبع سريعًا بعد تناول كمية ضئيلة من الطعام قد يدل على الإصابة بـ:

- قرحة المعدة.- ارتجاع المريء- شلل المعدة عند مرضى السكري.- بعض السرطانات، مثل سرطان المعدة والبنكرياس.

9- الإسهال المستمراستمرار الإسهال لبضعة أسابيع دليل على وجود فيروس في المعدة أو الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب المعدة أو حساسية الطعام