هناك العديد من الطرق لتقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية، منها شرب كميات كافية من الماء والاهتمام بالنظافة الشخصية، وهناك من يعتقد بأن الجماه يسبب التهاب في المسالك البولية.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية؟ بحسب "medicalnewstoday".

هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية؟

الجماع لا يسبب التهابات المسالك البولية بشكل مباشر، لكنه قد يزيد من احتمالية الإصابة بها، لذا ينصح بالتبول قبل وبعد الجماع لتقليل خطر الإصابة.

وهناك العديد من الطرق لتقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية، منها اتباع النظافة الشخصية، وشرب الماء بشكل كافي.

ما التهاب المسالك البولية؟التهاب المسالك البولية هو عدوى تصيب الجهاز البولي، والذي يشمل الإحليل والمثانة والكليتين والحالبين، وهما أنبوبان ينقلان البول من الكليتين إلى المثانة، ويمكن أن يصيب التهاب المسالك البولية أي جزء من الجهاز البولي.

وتحدث هذه الالتهابات عندما تدخل البكتيريا إلى الجهاز البولي، وهي أكثر شيوعًا لدى الإناث، وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

تاريخ من التهابات المسالك البولية- النشاط الجنسي

- استخدام مبيدات النطاف

- سن اليأس

- التقدم في السن

- الحمل

- داء السكري

- السمنة

- تشوهات هيكلية في الجهاز البولي

- عدم النظافة الشخصية

ما أعراض التهاب المسالك البولية؟

تشمل أعراض التهاب المسالك البولية، ما يلي:

ألم أثناء التبول

- حرقة أثناء التبول

- كثرة التبول

- قلة في كمية البول حتى في وجود رغبة شديدة للتبول

- وجود دم في البول

- تقلصات أو ضغط في أسفل البطن

- رائحة بول كريهة

هل يمكن الإصابة بالتهاب المسالك البولية عن طريق ممارسة الجنس؟

قد تزيد ممارسة الجنس من احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية، مع ذلك، فإن التهاب المسالك البولية ليس نوعًا من الأمراض المنقولة جنسيًا.

ويمكن أن تنتقل البكتيريا الموجودة في المنطقة التناسلية أو الشرجية إلى مجرى البول أثناء ممارسة الجنس إذا لم يغسل الشخص يديه بين لمس الشرج والأعضاء التناسلية.

كما يمكن أن تنقل الألعاب الجنسية البكتيريا بهذه الطريقة إذا لم يتم تنظيفها جيدًا بين الاستخدامات.

وقد تسبب بعض الأمراض المنقولة جنسيًا، مثل الكلاميديا، التهابات المسالك البولية، مع ذلك، لا تنتقل التهابات المسالك البولية من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجنسي، كما هو الحال مع الأمراض المنقولة جنسيًا.

لا يشترط أن يكون الشخص نشطًا جنسيًا للإصابة بالتهاب المسالك البولية، وإذا كان أحد الشريكين مصابًا بالتهاب المسالك البولية، فهذا لا يعني بالضرورة أنه مارس الجنس مع آخرين.

هل التبول بعد الجماع يقي من التهابات المسالك البولية؟

يوصى بالتبول بعد الجماع للوقاية من التهابات المسالك البولية، إذ يعتقد أن ذلك يساعد على طرد البكتيريا الموجودة بالقرب من مجرى البول ومنعها من دخول المسالك البولية.

ما طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية؟تشمل بعض الطرق الأخرى للوقاية من التهابات المسالك البولية ما يلي:

التبول عند الشعور بالحاجة إليه

- عدم حبس البول

- شرب كميات كافية من الماء

- المحافظة على النظافة الشخصية

- استخدام وسائل الحماية الحاجزة، مثل الواقي الذكري، أثناء الجماع، وخاصة أثناء الجماع الشرجي

- المسح من الأمام إلى الخلف

- تجنب استخدام الغسول المهبلي

- استخدام الفوط الصحية بدلًا من السدادات القطنية

