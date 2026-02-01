بعد موجهات وحرب طاحنة القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات إمساك القولون وتحجر البراز – طبيب يحذر من مضاعفات خطيرة احذر- 9 علامات تدل على وجود مشكلة بجهازك الهضمي هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية ما أسباب الشعور بالألم عند الرجال أثناء القذف مأرب تحتفي بـ55 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم من دفعة حملة النور اللجنة الوطنية للتحقيق تنهي نزولاً ميدانياً إلى سقطرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بيان سياسي: حضرموت ثلث الجمهورية وتستحق شراكة كاملة في الدولة القادمة بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد.. أرتيتا يرفع معنويات أرسنال قبل مواجهة ليدز رين ينافس الاتحاد على ضم الزبيري.. صفقة مرهونة بانتقال ميتي إلى الهلال
هناك العديد من الطرق لتقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية، منها شرب كميات كافية من الماء والاهتمام بالنظافة الشخصية، وهناك من يعتقد بأن الجماه يسبب التهاب في المسالك البولية.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية؟ بحسب "medicalnewstoday".
هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية؟
الجماع لا يسبب التهابات المسالك البولية بشكل مباشر، لكنه قد يزيد من احتمالية الإصابة بها، لذا ينصح بالتبول قبل وبعد الجماع لتقليل خطر الإصابة.
وهناك العديد من الطرق لتقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية، منها اتباع النظافة الشخصية، وشرب الماء بشكل كافي.
ما التهاب المسالك البولية؟التهاب المسالك البولية هو عدوى تصيب الجهاز البولي، والذي يشمل الإحليل والمثانة والكليتين والحالبين، وهما أنبوبان ينقلان البول من الكليتين إلى المثانة، ويمكن أن يصيب التهاب المسالك البولية أي جزء من الجهاز البولي.
وتحدث هذه الالتهابات عندما تدخل البكتيريا إلى الجهاز البولي، وهي أكثر شيوعًا لدى الإناث، وتشمل عوامل الخطر ما يلي:
ما أعراض التهاب المسالك البولية؟
تشمل أعراض التهاب المسالك البولية، ما يلي:
هل يمكن الإصابة بالتهاب المسالك البولية عن طريق ممارسة الجنس؟
قد تزيد ممارسة الجنس من احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية، مع ذلك، فإن التهاب المسالك البولية ليس نوعًا من الأمراض المنقولة جنسيًا.
ويمكن أن تنتقل البكتيريا الموجودة في المنطقة التناسلية أو الشرجية إلى مجرى البول أثناء ممارسة الجنس إذا لم يغسل الشخص يديه بين لمس الشرج والأعضاء التناسلية.
كما يمكن أن تنقل الألعاب الجنسية البكتيريا بهذه الطريقة إذا لم يتم تنظيفها جيدًا بين الاستخدامات.
وقد تسبب بعض الأمراض المنقولة جنسيًا، مثل الكلاميديا، التهابات المسالك البولية، مع ذلك، لا تنتقل التهابات المسالك البولية من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجنسي، كما هو الحال مع الأمراض المنقولة جنسيًا.
لا يشترط أن يكون الشخص نشطًا جنسيًا للإصابة بالتهاب المسالك البولية، وإذا كان أحد الشريكين مصابًا بالتهاب المسالك البولية، فهذا لا يعني بالضرورة أنه مارس الجنس مع آخرين.
هل التبول بعد الجماع يقي من التهابات المسالك البولية؟
يوصى بالتبول بعد الجماع للوقاية من التهابات المسالك البولية، إذ يعتقد أن ذلك يساعد على طرد البكتيريا الموجودة بالقرب من مجرى البول ومنعها من دخول المسالك البولية.
ما طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية؟تشمل بعض الطرق الأخرى للوقاية من التهابات المسالك البولية ما يلي:
ما أسباب كثرة التبول؟