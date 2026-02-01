آخر الاخبار

ما أسباب الشعور بالألم عند الرجال أثناء القذف

الأحد 01 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
قد يعاني البعض من الشعور بألم أثناء القذف، نتيجة لاضطرابات البروستاتا، أو تناول بعض الأدوية، أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، وغيرها، في بعض الحالات، قد يكون الألم أشبه بحرقة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما أسباب الشعور بالألم عند الرجال أثناء القذف؟ بحسب "medicalnewstoday".

ما أسباب الألم أثناء القذف عند الرجال؟

يشعر بعض الرجال بالحرج عند الشعور بألم أثناء القذف، ولكنه عرض شائع نسبيًا، كما أنه قابل للعلاج بشكل كبير، وقد يكون العرض الأول لمشكلة أخرى، مثل تضخم البروستاتا.

ومن أسباب الشعور بألم أثناء القذف عند الرجال، الآتي:

  • اضطرابات البروستاتا
  • - تناول أدوية مثل مضادات الاكتئاب
  • - المشاكل العاطفية والنفسية
  • - مشاكل الحويصلة المنوية
  • - الأمراض المنقولة جنسيًا
  • - مشاكل الجهاز العصبي
  • - التسمم بالزئبق
  • - التهاب البروستاتا
  • - تضخم البروستاتا الحميد

ما أعراض الألم أثناء القذف؟

  • ألم أثناء القذف أو بعده مباشرة
  • - ألم في القضيب أو المثانة أو المستقيم أو حولهما
  • - ألم يبدأ قبل القذف أو بعده بقليل
  • - ألم أثناء التبول، وخاصة بعد القذف مباشرة
  • - قد يستمر الألم لبضع دقائق فقط، أو لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد القذف وقد يكون خفيفاً أو شديداً جداً.

ما علاج الألم أثناء القذف؟

يعتمد علاج القذف المؤلم على السبب، إذ يبدأ الفحص بأخذ التاريخ الطبي الكامل للرجل، بما في ذلك أسئلة حول صحته النفسية وعلاقاته، وعن الأدوية التي يستخدمها حاليًا أو استخدمها سابقًا، بالإضافة إلى أي تاريخ حالي أو سابق للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

ويُمكن للفحص الحوضي، بما في ذلك فحص البروستاتا، تقييم التهاب البروستاتا، وتضخم البروستاتا الحميد، والإصابات.

وقد يجري الطبيب أيضًا تحاليل دم لقياس مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، إذ يميل مستوى هذا المستضد إلى الارتفاع لدى الرجال المصابين ببعض أمراض البروستاتا، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

وتشمل بعض خيارات العلاج ما يلي:

  • المضادات الحيوية لعلاج التهاب البروستاتا أو الأمراض المنقولة جنسيًا- تغيير الأدوية إذا كان السبب هو دواء ما
  • - الجراحة لعلاج سرطان البروستاتا ومشاكل البروستاتا الأخرى- العلاج النفسي وتغيير نمط الحياة لمعالجة المشاكل العاطفية والزوجية
