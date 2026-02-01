هل التبول بعد الجماع يمنع التهاب المسالك البولية ما أسباب الشعور بالألم عند الرجال أثناء القذف مأرب تحتفي بـ55 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم من دفعة حملة النور اللجنة الوطنية للتحقيق تنهي نزولاً ميدانياً إلى سقطرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بيان سياسي: حضرموت ثلث الجمهورية وتستحق شراكة كاملة في الدولة القادمة بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد.. أرتيتا يرفع معنويات أرسنال قبل مواجهة ليدز رين ينافس الاتحاد على ضم الزبيري.. صفقة مرهونة بانتقال ميتي إلى الهلال للمرة الأولى منذ 25 عاماً.. 1500 يهودي يصلّون نهاراً في قبر يوسف بنابلس وسط حماية الجيش الإسرائيلي الذهب يواصل التراجع.. الأسعار الآن في صنعاء وعدن محلل سعودي: مرحلة ما بعد النظام الإيراني باتت واقعية.. وإيران مؤهلة لقوة اقتصادية كبرى إذا تغيّر نظامها
قد يعاني البعض من الشعور بألم أثناء القذف، نتيجة لاضطرابات البروستاتا، أو تناول بعض الأدوية، أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، وغيرها، في بعض الحالات، قد يكون الألم أشبه بحرقة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما أسباب الشعور بالألم عند الرجال أثناء القذف؟ بحسب "medicalnewstoday".
ما أسباب الألم أثناء القذف عند الرجال؟
يشعر بعض الرجال بالحرج عند الشعور بألم أثناء القذف، ولكنه عرض شائع نسبيًا، كما أنه قابل للعلاج بشكل كبير، وقد يكون العرض الأول لمشكلة أخرى، مثل تضخم البروستاتا.
ومن أسباب الشعور بألم أثناء القذف عند الرجال، الآتي:
ما أعراض الألم أثناء القذف؟
ما علاج الألم أثناء القذف؟
يعتمد علاج القذف المؤلم على السبب، إذ يبدأ الفحص بأخذ التاريخ الطبي الكامل للرجل، بما في ذلك أسئلة حول صحته النفسية وعلاقاته، وعن الأدوية التي يستخدمها حاليًا أو استخدمها سابقًا، بالإضافة إلى أي تاريخ حالي أو سابق للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.
ويُمكن للفحص الحوضي، بما في ذلك فحص البروستاتا، تقييم التهاب البروستاتا، وتضخم البروستاتا الحميد، والإصابات.
وقد يجري الطبيب أيضًا تحاليل دم لقياس مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، إذ يميل مستوى هذا المستضد إلى الارتفاع لدى الرجال المصابين ببعض أمراض البروستاتا، بما في ذلك سرطان البروستاتا.
وتشمل بعض خيارات العلاج ما يلي: