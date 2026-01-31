مأرب تحتفي بـ55 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم من دفعة حملة النور

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كرّم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ، الشيخ حسن الشيخ، اليوم، ومعه وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، الدفعة الأولى من الحفاظ والمجازين في القرآن الكريم من مركز النسيم التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم والتأهيل العلمي بالمحافظة، دفعة (حملة النور)، وعددهم 55 حافظاً من بينهم مجازان في قراءة حفص عن عاصم.

وهنّأ وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، الحفاظ المكرّمين.. مشيرًا إلى أن تخريج هذا العدد من الحفاظ والحافظات يُعد إنجازاً تربوياً ودعوياً يعكس حضور القرآن الكريم في المجتمع، ودوره في تحصين الأجيال بالقيم الإيمانية والأخلاقية.. مؤكداً حرص قيادة الوزارة على دعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم ورعاية أنشطتها، لما لها من أثر بالغ في ترسيخ الهوية الدينية والوطنية، لاسيما في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.. مشددًا على أن هذه المراكز تمثل خط الدفاع الأول في بناء الإنسان وصناعة الوعي.

من جانبه، أكد وكيل محافظة مأرب، أن تكريم 55 حافظاً ومجازاً لكتاب الله من طلاب مركز النسيم يمثل رسالة قوية من مأرب، أرض التاريخ والحضارة، التي ما تزال تحتضن العلم والعلماء، إلى جانب احتضانها للأبطال في مختلف الميادين..مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لا يُقاس بعدده، بل بما يحمله من دلالات عميقة على صمود المجتمع اليمني وقدرته على البناء رغم الظروف الصعبة.

بدوره، أكد رئيس مركز النسيم، عبدالله العرشاني، أن تخريج أول دفعة من حفاظ كتاب الله من المركز يمثل رسالة صمود وأمل، ويجسد الانتصار الحقيقي لبناء الإنسان في ظل ظروف النزوح وشحة الإمكانات، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم سيبقى حاضرًا ومنتصراً مهما اشتدت التحديات.

وتخلل حفل التكريم، الذي حضره عضو مجلس النواب منصور الحنق، وعدد من وكلاء المحافظات، والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وقيادات محلية وأكاديمية، تقديم نماذج من تلاوات المحتفى بهم، إلى جانب أناشيد نالت إعجاب الحاضرين.