بيان سياسي: حضرموت ثلث الجمهورية وتستحق شراكة كاملة في الدولة القادمة

طالبت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكافة القوى السياسية والمدنية، بإعطاء حضرموت مشاركة عادلة.

وأكدت أحزاب حضرموت، في بيان لها ، على حق المحافظة العادل في المشاركة في الثروة والسلطة في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الدولة السيادية وفي القضاء وفي السلك العسكري والأمني والمدني، وفي أي حوار قادم للتوافق على شكل الدولة اليمنية القادمة.

وشددت على أن تكون الدولة اليمنية قائمة على الشراكة والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وفقا للمعايير الدولية المعتبرة من حيث مشاركتها في الموازنة العامة والمساحة التي تمثل فيها حضرموت ثلت الجمهورية، ومن حيث عدد السكان، إضافة إلى العوامل الثقافية والمجتمعية والحضارية، ولإصلاح الخلل الذي رافق مسيرة الدولة اليمنية في إقصاء حضرموت وتهميشها وأبعادها عن مصدر القرار والتأثير فيه.