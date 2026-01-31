مأرب تحتفي بـ55 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم من دفعة حملة النور اللجنة الوطنية للتحقيق تنهي نزولاً ميدانياً إلى سقطرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بيان سياسي: حضرموت ثلث الجمهورية وتستحق شراكة كاملة في الدولة القادمة بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد.. أرتيتا يرفع معنويات أرسنال قبل مواجهة ليدز رين ينافس الاتحاد على ضم الزبيري.. صفقة مرهونة بانتقال ميتي إلى الهلال للمرة الأولى منذ 25 عاماً.. 1500 يهودي يصلّون نهاراً في قبر يوسف بنابلس وسط حماية الجيش الإسرائيلي الذهب يواصل التراجع.. الأسعار الآن في صنعاء وعدن محلل سعودي: مرحلة ما بعد النظام الإيراني باتت واقعية.. وإيران مؤهلة لقوة اقتصادية كبرى إذا تغيّر نظامها تقرير حقوقي يفجّر صدمة دولية من انتهاكات الحوثيين ضد موظفي الأممي في اليمن واشنطن توافق على صفقة باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليار دولار
طالبت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكافة القوى السياسية والمدنية، بإعطاء حضرموت مشاركة عادلة.
وأكدت أحزاب حضرموت، في بيان لها ، على حق المحافظة العادل في المشاركة في الثروة والسلطة في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الدولة السيادية وفي القضاء وفي السلك العسكري والأمني والمدني، وفي أي حوار قادم للتوافق على شكل الدولة اليمنية القادمة.
وشددت على أن تكون الدولة اليمنية قائمة على الشراكة والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وفقا للمعايير الدولية المعتبرة من حيث مشاركتها في الموازنة العامة والمساحة التي تمثل فيها حضرموت ثلت الجمهورية، ومن حيث عدد السكان، إضافة إلى العوامل الثقافية والمجتمعية والحضارية، ولإصلاح الخلل الذي رافق مسيرة الدولة اليمنية في إقصاء حضرموت وتهميشها وأبعادها عن مصدر القرار والتأثير فيه.