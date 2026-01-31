بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد.. أرتيتا يرفع معنويات أرسنال قبل مواجهة ليدز

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

يسعى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لرفع معنويات لاعبيه بعد غياب الفريق عن الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحث الفريق على التحلي بالتواضع في سعيه لتحقيق أول لقب دوري منذ موسم 2003-2004.

وتسببت الخسارة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في تقليص صدارة أرسنال إلى أربع نقاط فقط أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا لكن أرتيتا دعا فريقه للتركيز على الصورة العامة لما قدمه حتى الآن هذا الموسم.

وقال أرتيتا للصحفيين اليوم الجمعة قبل مواجهة مضيفه ليدز يونايتد غدا “الأمر يتعلق بفهم موقفك. بالتأكيد عندما تخسر مباراة، تنتابك مشاعر عديدة، خاصة لدى هذه المجموعة من اللاعبين شديدة التنافسية. إنهم يبحثون عن التميز، وعندما لا تحقق ذلك، تبدأ في طرح الأسئلة، وهذا ما فعلناه. دوري هو بث التفاؤل والواقعية حول المكانة التي وصلنا إليها. نادينا له تاريخ طويل جدا، ومن الصعب أن نجد أنفسنا في هذا الموقع في شهر فبراير”.

وحقق أرسنال، الذي فاز 3-2 على كيرات يوم الأربعاء، الانتصار في جميع مبارياته الثماني بدوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى دور 16 كأفضل فريق في مرحلة الدوري، بينما ينافس أيضا على لقبَي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وأضاف أرتيتا “نقوم بالكثير من الأشياء بشكل جيد للغاية، وعلينا التركيز على ذلك في المقام الأول. بالتأكيد نريد أن نتحسن، ولكن مع الحفاظ على الثقة والقناعة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

* اللعب بحرية ومتعة

وأوضح المدرب الإسباني أن المدافعين يورن تيمبر ووليام ساليبا غابا عن مباراة كيرات بسبب إصابات طفيفة، وهما جاهزان للسفر إلى ليدز. ولا يزال الجناح الأيمن الشاب ماكس دومان (16 عاما) اللاعب الوحيد المصاب في صفوف الفريق.

وكان ليدز قد خسر 5-صفر أمام أرسنال في أغسطس آب الماضي، لكنه منذ ذلك الحين فاز على تشيلسي، وتعادل مرتين مع ليفربول، وتعادل مع مانشستر يونايتد، ليبتعد بست نقاط عن منطقة الهبوط، ولم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مواجهة بجميع المسابقات.

ورغم ذلك، شدد أرتيتا على أنه يريد من لاعبيه التخلص من ضغط التوقعات واللعب “بحرية ومتعة”، مع إدراكهم أنهم يحظون بالدعم الكامل من الجهاز الفني.

وقال “علينا أن نحرص على أن تكون الرحلة جميلة، لأن ما ينتظرنا رائع، ويجب أن يكون الجميع جزءا منه. لكن يجب أن نعيش ذلك بروح مرحة وتفاؤل ورغبة حقيقية في المضي قدما”.