رين ينافس الاتحاد على ضم الزبيري.. صفقة مرهونة بانتقال ميتي إلى الهلال

دخل نادي رين الفرنسي على خط المنافسة مع نادي الاتحاد من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي الشاب ياسر الزبيري لاعب فاماليكاو بعدما أصبح اسمه مطروحاً بقوة في سوق الانتقالات خلال الفترة الحالية.

ياسر الزبيري يواصل لفت الأنظار، فبعد أن ارتبط اسمه، الجمعة، بالانتقال إلى الاتحاد الذي يقوده المدرب البرتغالي سيرغيو كونسيساو، عاد ليظهر مجدداً على رادار رين الفرنسي الذي يدرس ضمه بوصفه خياراً محتملاً لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أورده موقع «فوت ميركاتو» فإن اهتمام رين يأتي في إطار الاستعداد لرحيل محتمل لمهاجمه الشاب قادر ميتي إلى الهلال، إذ أوضح التقرير أن النادي الفرنسي في حال إتمام صفقة بيع ميتي إلى الهلال فسيتحرك مباشرة لفتح باب المفاوضات مع فاماليكاو من أجل التعاقد مع الزبيري.

رين يحتل حالياً المركز السادس في الدوري الفرنسي، ويخوض موسماً مستقراً نسبياً حيث خاض 19 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات و7 تعادلات مقابل 4 هزائم، مسجلاً 30 هدفاً ومستقبلاً 27 هدفاً.

ورغم هذا الاهتمام المتزايد تشير آخر المعطيات التي حصلت عليها صحيفة «أبولا» البرتغالية إلى أن إدارة فاماليكاو لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي لشراء ياسر الزبيري، ما يعني أن أي تحرك جدي من جانب رين سيظل مرهوناً أولاً بإتمام صفقة بيع قادر ميتي إلى الهلال.

ويُذكر أن الزبيري توج مؤخراً بلقب كأس العالم تحت 20 عاماً مع منتخب المغرب، وهو ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية وخليجية خلال الفترة الأخيرة.

وعلى مستوى الأرقام سجل اللاعب صاحب القميص رقم 21 أربعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم، بينما كان قد أحرز ثلاثة أهداف في 6 مباريات خلال الموسم الماضي.

ياسر الزبيري البالغ من العمر 20 عاماً من مواليد 23 فبراير (شباط) 2005 يشغل مركز لاعب الوسط الهجومي، وشارك هذا الموسم في 12 مباراة بالدوري البرتغالي لعب خلالها 743 دقيقة وسدد 23 كرة منها 15 على المرمى وسجل أربعة أهداف دون أن يصنع أي هدف.