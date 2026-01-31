الذهب يواصل التراجع.. الأسعار الآن في صنعاء وعدن

آخر الاخبار

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 212

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 590,000 ريال 

بيع = 610,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 73,000 ريال   

بيع = 78,000 ريال    

أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,768,000 ريال  

بيع = 1,819,000 ريال     

جرام عيار 21

شراء = 218,900 ريال  

بيع = 238,000 ريال      

