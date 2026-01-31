مأرب تحتفي بـ55 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم من دفعة حملة النور اللجنة الوطنية للتحقيق تنهي نزولاً ميدانياً إلى سقطرى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بيان سياسي: حضرموت ثلث الجمهورية وتستحق شراكة كاملة في الدولة القادمة بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد.. أرتيتا يرفع معنويات أرسنال قبل مواجهة ليدز رين ينافس الاتحاد على ضم الزبيري.. صفقة مرهونة بانتقال ميتي إلى الهلال للمرة الأولى منذ 25 عاماً.. 1500 يهودي يصلّون نهاراً في قبر يوسف بنابلس وسط حماية الجيش الإسرائيلي الذهب يواصل التراجع.. الأسعار الآن في صنعاء وعدن محلل سعودي: مرحلة ما بعد النظام الإيراني باتت واقعية.. وإيران مؤهلة لقوة اقتصادية كبرى إذا تغيّر نظامها تقرير حقوقي يفجّر صدمة دولية من انتهاكات الحوثيين ضد موظفي الأممي في اليمن واشنطن توافق على صفقة باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليار دولار
أسعار الذهب في صنعاء
السبت - 31/01/2026
جنيه الذهب
شراء = 590,000 ريال
بيع = 610,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 73,000 ريال
بيع = 78,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,768,000 ريال
بيع = 1,819,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 218,900 ريال
بيع = 238,000 ريال