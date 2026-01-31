واشنطن توافق على صفقة باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليار دولار

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة 30 يناير أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بيع محتملة لصواريخ اعتراضية متطورة من منظومة "باتريوت" ومعدات مرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة تُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار.

وأوضح البنتاغون، في بيان، أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة، مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت استجابة لطلب تقدمت به الرياض لشراء 730 صاروخًا من طراز "PAC-3 MSE".

وأكد البيان أن الصفقة المقترحة لن تُغيّر ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ولن يكون لها تأثير على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.