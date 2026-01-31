واشنطن توافق على صفقة باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليار دولار حركة جوية غير اعتيادية في مطار سقطرى وخط مباشر الى السعودية ينطلق الثلاثاء المقبل دمشق تكشف آليات تنفيذ الاتفاق الجديد مع قسد نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا وموعد المباريات 3 سيناريوهات للهجوم الأمريكي المحتمل على إيران تعز: الجيش يصد هجمات حوثية في الجبهة الشرقية وسط تبادل ناري عنيف الذهب يتكبد أكبر خسارة يومية منذ 1983 والفضة تهوي بأكثر من30% شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة 30 يناير أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة بيع محتملة لصواريخ اعتراضية متطورة من منظومة "باتريوت" ومعدات مرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة تُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار.
وأوضح البنتاغون، في بيان، أن شركة "لوكهيد مارتن" ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة، مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت استجابة لطلب تقدمت به الرياض لشراء 730 صاروخًا من طراز "PAC-3 MSE".
وأكد البيان أن الصفقة المقترحة لن تُغيّر ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ولن يكون لها تأثير على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.