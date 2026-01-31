حركة جوية غير اعتيادية في مطار سقطرى وخط مباشر الى السعودية ينطلق الثلاثاء المقبل

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 102

قال نائب وزير النقل، ناصر شريف " أن مطار سقطرى الدولي شهد خلال الأيام الماضية حركة جوية غير اعتيادية، نتيجة تزايد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر الخطوط الجوية اليمنية، وهو ما يعكس تنامي النشاط الجوي وتحسّن مستوى الربط بين الأرخبيل وبقية المحافظات اليمنية وعدد من الدول العربية".

وأضاف في تصريح "أن الخطوط الجوية اليمنية نظّمت منذ بداية العام الجاري أربع رحلات من سقطرى إلى جدة، جرى خلالها نقل 609 راكباً من الجنسيات العربية والأجنبية، كانوا عالقين في الجزيرة لعدة أيام، في إطار الجهود الإنسانية والتنظيمية لمعالجة أوضاع المسافرين".

واكد نائب وزير النقل، إن الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أثمرت عن فتح خط مباشر للخطوط الجوية اليمنية بين جزيرة سقطرى ومدينة جدة، على أن يتم تدشين الرحلات يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 فبراير 2026.

واشار الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع وجهات السفر وتعزيز الربط الجوي الخارجي، ضمن جهود تنظيم الرحلات وتسهيل إجراءات السفر للمسافرين، بما يسهم في تحسين حركة التنقل من وإلى الأرخبيل.