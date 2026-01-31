حركة جوية غير اعتيادية في مطار سقطرى وخط مباشر الى السعودية ينطلق الثلاثاء المقبل دمشق تكشف آليات تنفيذ الاتفاق الجديد مع قسد نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا وموعد المباريات 3 سيناريوهات للهجوم الأمريكي المحتمل على إيران تعز: الجيش يصد هجمات حوثية في الجبهة الشرقية وسط تبادل ناري عنيف الذهب يتكبد أكبر خسارة يومية منذ 1983 والفضة تهوي بأكثر من30% واشنطن توافق على صفقة صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة
أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى دور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة عن مواجهات مثيرة، أبرزها موقعة بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني من جديد.
وضمنت 8 أندية التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر وهي: أرسنال، ليفربول، توتنهام، تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.
ويلتقي أصحاب المراكز من 9 إلى 16 فرقا تحتل المراكز من 17 إلى 24، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق الأعلى ترتيبا (9 إلى 16).
ومن أبرز هذه المباريات، مواجهة ريال مدريد وبنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الأسبق للفريق الملكي، الذي حرم "الميرينغي" من التأهل المباشر لدور الـ16 للنسخة الحالية لدوري الأبطال، بفوزه عليه (4-2) في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات.
نتيجة قرعة الملحق:
بروسيا دورتموند الألماني - أتالانتا الإيطالي
أولمبياكوس اليوناني - باير ليفركوزن الألماني
غلطة سراي التركي - يوفنتوس الإيطالي
كلوب بروغ البلجيكي - أتلتيكو مدريد الإسباني
موناكو الفرنسي - باريس سان جيرمان الفرنسي
كاراباج الأذربيجاني - نيوكاسل الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي - ريال مدريد الإسباني
بودو غليمت النرويجي - إنتر ميلان الإيطالي.
وتقام مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال يومي 17 و18 فبراير 2026 ذهابا و24 و25 من الشهر نفسه في الإياب